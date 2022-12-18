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"Надо мечтать. И нужно верить!" Жена бойца рассказала, как Залужный исполнил мечту ее сына

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Иван написал в письме, что мечтает о встрече с Залужным
Иван написал в письме, что мечтает о встрече с Залужным
Фото: Елена Варфоломеева / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный принял участие в акции "Стань Святым Николаем" для ребенка, которого война разлучила с отцом, и исполнил мечту сына одного из бойцов. Об этом рассказала в Facebook мама мальчика Елена Варфоломеева.

"В этом году, в этом страшном и тяжелом для всех нас году у моего ребенка произошло настоящее предновогоднее чудо! Когда несколько недель назад мне позвонили из департамента социальной политики с приглашением поучаствовать в акции "Стань Святым Николаем" для ребенка, которого война разлучила с отцом, я особо ни на что и не рассчитывала. Предложили сыну написать письмо с пожеланиями. Мой ребенок ничего не попросил, кроме чтобы папа нашелся… А еще написал, что мечтает о встрече с Валерием Залужным", – рассказала она.

По словам Елены, она передала письмо сына, как есть. Позже ей позвонили по телефону и сообщили, что Залужный приглашает Ивана на встречу.

"Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, наверное, обнял бы отец. И когда-нибудь Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное – веру. Верю в то, что возможно все! И таки надо мечтать. И нужно верить!" – отметила жена бойца.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06BqF7FysYw3EWuL3eY4tv7tnRpQG8CcXv4fqPdwc6DDgjHhaBjYaxNBiTAu7xpizl&id=100044116151521

Теги: дети, война России против Украины, святой Николай, Валерий Залужный, встреча
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