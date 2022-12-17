Петиция с призывом ветировать закон об усилении ответственности военнослужащих за ряд преступлений, набрала более 25 тыс. подписей за сутки

Петиция была обнародована на сайте президента Украины 15 декабря, в течение первых суток ее подписали более 25 тыс. украинцев – это необходимое количество для рассмотрения президентом.

В петиции речь о законе, который Верховная Рада приняла 13 декабря. Он уже подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком и передан на подпись главе государства.

Закон исключает возможность освобождения военнослужащих от наказания или назначения им более мягкого наказания, чем предусмотрено действующим законодательством по ст. 402, 403, 405, 407, 408 и 429 Уголовного кодекса Украины (неповиновение; невыполнение приказа; угроза или насилие в отношении начальника; самовольное оставление места несения службы; дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием).

Волонтеры и некоторые нардепы раскритиковали закон. Нардеп от "Слуги народа", глава этой фракции Давид Арахамия заявил, что соответствующий законопроект был инициативой Генштаба и что об этих изменениях просил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Костогрызенко Татьяна – автор петиции, которую рассмотрит Зеленский, – просит его наложить вето на уже принятый закон, а Раду – принять новый законопроект, который "будет отвечать ценностям демократического государства, за которое мы все боремся и воюем насмерть".

Когда вступит в силу принятый 13 декабря закон, у военнослужащих не будет возможности быть освобожденными по смягчающим обстоятельствам.

"Человек, который даже в небоевой обстановке не выполнил приказ командира, не будет иметь права на более мягкое отношение к нему и на освобождение от отбывания наказания с испытанием, независимо от обстоятельств дела, личности осужденного и тяжести правонарушения. Вместо благодарности военным, которые почти год сдерживают полномасштабное вторжение россиян и реализуют успешные операции по освобождению территории, мы получаем тюрьму за малейшее несогласие или замечание командирам (многие из которых часто дают приказы, оставаясь в глубоком тылу)", – заявила автор.