Рада приняла закон об усилении ответственности за военные преступления, на сайте президента появилась петиция с просьбой ветировать закон

Согласно данным на сайте Рады, рассматривали законопроект по сокращенной процедуре. 13 декабря его включили в повестку дня парламента, после чего приняли в двух чтениях. В тот же день закон был подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком и передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов Украины, в том числе в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Изменения касаются особенностей несения воинской службы в условиях военного положения или в боевой обстановке.

В частности, он исключает возможность освобождения военнослужащих от наказания или назначения им более мягкого наказания, чем предусмотрено действующим законодательством по ст. 402, 403, 405, 407, 408 и 492 Уголовного кодекса Украины (неповиновение, невыполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление места несения службы, дезертирство и самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием).

Нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская считает, что Рада, приняв этот закон, "сумела дать в штангу еще и для тех, кто служит". Она подчеркивает, что речь именно о преступлениях, совершенных военнослужащими, и они отличаются от военных преступлений (в украинском языке есть два определения – войсковые и военные, в русском – только военные).

"В общем, цель [усиления ответственности] вроде бы ясна. Но в то же время некоторые нормы этого законопроекта чрезмерные и вредные. Так, за перечисленные военные преступления не будет возможности назначить наказание меньше нижней границы, определенной Уголовным кодексом, с учетом обстоятельств конкретного дела, не будет возможности предоставить осужденному человеку условно-досрочное освобождение. Да, возможно, в некоторых обстоятельствах это может быть оправданным. Но не во всех. [...] Наибольший вопрос, почему одни будут иметь право на смягчение (ст. 152 "изнасилование", ст. 115 "умышленное убийство", ст. 111 "государственная измена"), а действующие военнослужащие по ст. 405, 403, 407, 429, 402 УК – нет", – возмутилась она.

Журналист и волонтер Ольга Решетилова заявила, что законопроект "активно продавливал" Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Она считает усиление ответственности попыткой переложить ответственность за провальные операции с командования на низший офицерский и рядовой состав.

В комментариях к ее посту нардеп от "Слуги народа", глава этой фракции Давид Арахамия заявил, что по законопроекту в Раде докладывал начальник Генштаба ВСУ генерал Сергей Шаптала. Он утверждает, что также это было просьбой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Лично докладывать пришел начальник Генштаба Шаптала, на ставке [верховного главнокомандующего] это была просьба Залужного. Несмотря на то, что многие депутаты хотели голосовать только первое чтение, военные настаивали на критических сроках и тяжелой ситуации под Бахмутом, поэтому решение было принято в целом по согласованию всех фракций. Договорились следить за всеми такими делами и, если будут злоупотребления, снова менять закон", – написал он.

15 декабря на сайте президента была обнародована петиция, автор которой призывает Зеленского наложить вето на закон.

"У военных нет возможности быть освобожденными по смягчающим обстоятельствам. Человек, который даже в небоевой обстановке не выполнил приказ командира, не будет иметь права на более мягкое отношение к нему и на освобождение от отбывания наказания с испытанием, независимо от обстоятельств дела, лица осужденного и тяжести правонарушения. Вместо благодарности военным, которые почти год сдерживают полномасштабное вторжение россиян и реализуют успешные операции по освобождению территории, мы получаем тюрьму за малейшее несогласие или замечание командирам (многие из которых часто дают приказы, оставаясь в глубоком тылу). Этот закон выгодный в первую очередь России и [ее президенту Владимиру] Путину. Возможно, именно российское лобби в Раде сделало так, чтобы этот закон выглядел именно так – чтобы деморализовать и так истощенных годовой войной с большим врагом бойцов ВСУ, посеять в них недоверие к Верховной Раде и лично президенту Украины", – пишет ее автор Татьяна Костогрызенко.

Петицию на момент публикации новости уже подписали более 4 тыс. человек.