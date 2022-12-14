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Корниенко: После завершения военного положения будет очень тяжело сразу провести выборы. Надо небольшой переходный период

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Корниенко: Нужно переходное время после окончания военного положения
Корниенко: Нужно переходное время после окончания военного положения
Фото: rada.gov.ua

После завершения войны, которую против Украины ведет РФ, нужно будет еще некоторое время до проведения в Украине новых выборов. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина", которое вышло 14 декабря.

Он напомнил, что выборы в Украине нельзя проводить во время военного положения.

"Но мы верим в ВСУ, в наши силы обороны, в то, что они максимально быстро освободят всю нашу территорию, и мы сможем перейти в другой правовой режим регулирования. И тогда уже откроется путь к выборам. [...] После завершения военного положения будет очень тяжело сразу провести выборы. Надо какой-нибудь небольшой переходный период", – сказал он.

По словам Корниенко, такой период может быть разным для разных территорий.

"Например, если мы освобождаем территории, которые давно оккупированы – Донецк, Луганск, Крым, – нужно выяснить, какой страны там есть граждане, провести соответствующие мероприятия по проверке. А что касается территорий, которые были недавно оккупированы – например, Херсонская область – там можно проводить национальные выборы", – сказал первый вице-спикер.

Политик отметил, что в вопросе местных выборов он бы "поработал над законодательством, чтобы обезопаситься от коллаборантов, которых там много, но не все они могут попасть под действие СБУ".

"Учитывая то, что мы нарабатываем, в частности, с Советом Европы, действительно нужно переходное время после окончания военного положения. Речь может идти о нескольких месяцах, звучал срок четыре-пять месяцев. Он направлен на то, чтобы упорядочить ситуацию со списками избирателей. Очень много людей, уехавших за границу, внутренне перемещенных лиц, погибших", – заявил он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Очередные президентские выборы в Украине должны были состояться в 2024 году, парламентские – в 2023-м.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, выборы, военное положение, война России против Украины, Александр Корниенко
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