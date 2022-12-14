Петиция президенту о ветировании законопроекта о реформе градостроительства набрала более 25 тыс. голосов в день его принятия Радой

Теперь петицию должен рассмотреть глава государства.

"Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строительства фактически развязывают руки крупным застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки органов местного самоуправления. Проверки строительства и документации по этому проекту могут осуществляться частными фирмами, а роль главных архитекторов городов в этом процессе значительно ограничивается", – говорится в петиции.

Ее автор подчеркивает, что в случае принятия и вступления закона в силу "процесс хаотичной застройки наших городов и осквернения исторических памятников будет ускорен".