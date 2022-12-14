Петиция президенту о ветировании законопроекта о реформе градостроительства набрала более 25 тыс. голосов в день его принятия Радой

Теперь петицию должен рассмотреть глава государства.
"Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строительства фактически развязывают руки крупным застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки органов местного самоуправления. Проверки строительства и документации по этому проекту могут осуществляться частными фирмами, а роль главных архитекторов городов в этом процессе значительно ограничивается", – говорится в петиции.
Ее автор подчеркивает, что в случае принятия и вступления закона в силу "процесс хаотичной застройки наших городов и осквернения исторических памятников будет ускорен".
Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.
1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.
13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.
В Ассоциации городов Украины перед принятием документа во втором чтении выступили категорически против него. Главы городов, сел и поселков считают, что он приведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местную власть возможности влиять на незаконные застройки, приведет к компенсации самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижения децентрализации.
В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал законопроект и высказал мнение, что в Украине впервые на уровне закона предлагают убрать чиновников от принятия решений в строительной сфере, "автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах".