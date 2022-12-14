ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Петиция президенту о ветировании законопроекта о реформе градостроительства набрала более 25 тыс. голосов в день его принятия Радой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Автор и подписанты петиции считают, что новый закон ускорит "процесс хаотичной застройки городов и осквернения исторических памятников"
Автор и подписанты петиции считают, что новый закон ускорит "процесс хаотичной застройки городов и осквернения исторических памятников"
Фото: depositphotos.com

Петиция с требованием наложить вето на законопроект №5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности, размещенная на сайте президента Украины 12 декабря, набрала более 25 тыс. голосов за сутки.

Теперь петицию должен рассмотреть глава государства.

"Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строительства фактически развязывают руки крупным застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки органов местного самоуправления. Проверки строительства и документации по этому проекту могут осуществляться частными фирмами, а роль главных архитекторов городов в этом процессе значительно ограничивается", – говорится в петиции.

Ее автор подчеркивает, что в случае принятия и вступления закона в силу "процесс хаотичной застройки наших городов и осквернения исторических памятников будет ускорен".

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

В Ассоциации городов Украины перед принятием документа во втором чтении выступили категорически против него. Главы городов, сел и поселков считают, что он приведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местную власть возможности влиять на незаконные застройки, приведет к компенсации самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижения децентрализации.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал законопроект и высказал мнение, что в Украине впервые на уровне закона предлагают убрать чиновников от принятия решений в строительной сфере, "автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах".

Теги: реформы, самоуправление, петиция, строительство, застройка, закон, законопроект, архитектура, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (574221)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (275208)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (200294)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (62753)
5
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (59909)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (41791)
7
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (39794)
8
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (37780)
 
 
 
 