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"Градостроительная реформа" в законопроекте №5655 ведет к монополизации строительного рынка – Ассоциация городов Украины

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Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года
Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года
Фото: depositphotos.com

В Ассоциации городов Украины (АГУ) выступили категорически против законопроекта №5655 об изменении системы градостроительства. Главы украинских городов, сел и поселков уверены, что он ведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местную власть возможности влиять на незаконные застройки, приведет к компенсации самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижения децентрализации. Свою позицию члены Ассоциации изложили в заявлении, опубликованном на сайте АГУ 13 декабря.

"На рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект №5655 об изменении системы градостроительства, рассмотрение которого во втором чтении ожидается 13 декабря 2022 года. Учитывая это, мы, главы украинских городов, сел и поселков, высказываем свою позицию и подчеркиваем, что в этом вопросе абсолютно единодушны и категорически против принятия этого законопроекта", – говорится в заявлении.

В АГУ отмечают, что нельзя допустить принятия этого документа в той редакции, которая существует сейчас, и называют ряд причин.

"Законопроект №5655 создает условия для монопольного централизованного допуска строителей на рынок, а тем, кто зайдет, будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без всякого влияния государства или местного самоуправления. Контроль и надзор местного самоуправления уничтожаются путем замены их мониторингом, который включает в себя лишь наблюдение за самовольным строительством. Вводится строительная амнистия и возмещение стоимости строительства самовольным застройщикам из местного бюджета. Нарушаются права владельцев земельных участков, ведь ответственности за самовольное строительство не будет. Ликвидируется возможность общественности контролировать законность застройки и влиять на незаконные стройки. Уничтожаются достижения реформы децентрализации и вся сфера централизуется освобождается от реального контроля", – отмечают в Ассоциации городов Украины.

В АГУ также подчеркивают, что уже неоднократно обращалась к главе Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады с просьбой совместно доработать дискуссионный законопроект.

"Акцентируем на соблюдении прозрачных процедур и антикоррупционных норм, гарантиях безопасности жителей, сохранении достижений реформы децентрализации в законопроекте и необходимости доработки проекта закона Украины №5655 по указанным выше вопросам до вынесения его на рассмотрение Верховной Рады Украины. Доработка, широкое общественное обсуждение, консультации с профессиональными сообществами и только тогда голосование в сессионном зале Верховной Рады Украины. Именно так работает демократическое гражданское общество. Не наоборот", – резюмируется в заявлении АГУ.

Заявление АГУ подписали около 40 мэров украинских городов. В том числе мэр Киева Виталий Кличко (глава АГУ), мэр Львова Андрей Садовый, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, мэр Тернополя Виталий Надал, мэр Ровно Александр Третьяк, мэр Винницы Сергей Моргунов, мэр Житомира Сергей Сухомлин и другие.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

Законопроект №5655 готовится к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде.

Теги: Верховная Рада, Виталий Кличко, коррупция, самоуправление, строительство, Владислав Атрошенко, монополия, застройка, Александр Син, законопроект, Сергей Сухомлин, Ассоциация городов Украины, Сергей Моргунов, реформа, Александр Симчишин
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