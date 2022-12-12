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Страны G7 и ЕС помогут внедрить реформу градостроительства – Кубраков

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Александр Кубраков: Философия этого закона в отстранении чиновников от максимального количества процедур, особенно в вопросах выдачи разрешительной документации
Александр Кубраков: Философия этого закона в отстранении чиновников от максимального количества процедур, особенно в вопросах выдачи разрешительной документации
Фото: Alexander Kubrakov / Facebook

Представителей стран "Большой семерки" и Европейского союза пригласили к участию в реализации градостроительной реформы, в частности, к формированию Градостроительной палаты и разработке соответствующих документов для ее функционирования. Об этом по итогам рабочей встречи с представителями посольств этих стран заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи обсуждалось принятие "реформаторского законопроекта №5655, который создаст необходимые условия для цифровизации сферы строительства и эффективного управления процессами восстановления", говорится в сообщении.

"Впереди нас ждет много изменений в сфере градостроительства, которая после объединения также относится к сфере ответственности министерства по развитию общин, территорий и инфраструктуры. В частности, на следующей неделе в Верховной Раде планируется голосование законопроекта №5655 – по цифровизации процедур в градостроительстве и автоматизации процессов. Философия этого закона в отстранении чиновников от максимального количества процедур, особенно в вопросах выдачи разрешительной документации. Таким образом, мы минимизируем коррупционные риски и значительно улучшим бизнес-климат в сфере строительства",  – цитирует пресс-служба вице-премьера.

По его словам, существенно усиливаются инструменты привлечения к ответственности нарушителей. "В созданной электронной системе каждое решение участников строительного процесса будет иметь четкий цифровой след, а значит, никому не удастся избежать ответственности за незаконные действия", – добавил Кубраков.

Он также отметил, что благодаря переводу многих процедур в цифровую сферу широкий круг заинтересованных сторон, в том числе органы градостроительства, регуляторы, участники рынка, смогут мониторить ход выполнения проекта. Вице-премьер подчеркнул, что в законопроекте были учтены все замечания Национального агентства по предотвращению коррупции в полном объеме.

"Для нас важно, что ключевой антикоррупционный орган поддерживает эту реформу. Мы понимаем, что без открытости и прозрачности полноценная реформа не получится. Этой реформой мы стремимся наконец-то перейти от командно-административных типов отношений между государством, бизнесом и общественностью к сервисным и клиентоориентированным. Это особенно необходимо именно сейчас, когда Украина готовится к самому масштабному восстановлению в истории независимости", – отметил Кубраков.

По результатам встречи представителей страны G7 и Евросоюза пригласили к совместной имплементации реформы в сфере градостроительства, в частности, в создании Градостроительной палаты и ряда нормативных актов, которые обеспечат ее работу.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона  "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

Законопроект №5655 готовится к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде.

Теги: Верховная Рада, коррупция, строительство, застройка, законопроект, Евросоюз, Александр Кубраков, ЕС
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