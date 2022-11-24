"Украинский совет бизнеса" поддержал реформу градостроительства

Агентство отмечает, что "Украинский совет бизнеса" – крупнейшее бизнес-объединение Украины, в него входит 104 бизнес-ассоциации разных отраслей экономики. Законопроект инициировала глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

"Проект закона №5655 отвечает лучшим мировым практикам, обеспечивает минимизацию коррупционных рисков путем создания конкурентной прозрачной рыночной среды, а также введения разумной регуляции и автоматизации предоставления услуг в соответствующей сфере. Это настоящая реформа системы градостроительного контроля и надзора, направленная на преодоление коррупции, внедрение цифровых услуг и демонополизацию функций контроля и надзора. Перевод всех процессов в электронную систему и введение автоматического предоставления разрешений, сертификатов и других документов через эту систему – это то, чего годами ожидал украинский бизнес", – сказано в заявлении.

Авторы указывают, что в случае принятия законопроект снизит риски коррупции в этой сфере и будет способствовать прозрачному и эффективному градостроительному контролю и надзору, а также введет принцип альтернативности выбора органа по градостроительному контролю.

"Украинский бизнес призывает Кабинет Министров и украинский парламент в это сложное военное время не медлить с принятием важных для страны системных решений и лишить бизнес зарегулированности и коррупционности при контроле строительства", – отмечается в письме.

Шуляк говорила, что законопроект №5655 позволит восстанавливать Украину после победы с учетом лучшего международного опыта и без коррупционных рисков.