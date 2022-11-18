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Украина запустит IT-систему управления средствами на восстановление инфраструктуры

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По словам Александра Кубракова, внедрение системы позволит эффективно распределять средства на восстановление инфраструктуры Украины
По словам Александра Кубракова, внедрение системы позволит эффективно распределять средства на восстановление инфраструктуры Украины
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства инфраструктуры о старте экспериментального проекта по введению цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры Украины. Об этом пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила в Facebook 18 ноября.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, IT-система позволит отслеживать весь цикл инфраструктурного проекта  от проектирования, проведения публичных закупок, осуществления работ по строительству, реконструкции и ремонту до ввода готовых объектов в эксплуатацию.

"Использование принципа "все видят все" позволит общественности, международным партнерам четко понимать, куда и как тратятся средства, направленные на восстановление. Внедрение цифрового управления восстановлением будет способствовать эффективному, прозрачному и подотчетному распределению средств на инфраструктурное восстановление", – написал министр, отметив, что в будущем система может стать основой электронной системы управления восстановлением для всех отраслей Украины.

Запуск системы намечен на начало 2023 года.

Также Кубраков напомнил, что Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украины от России, которая, в частности, признает необходимость создания международного механизма возмещения убытков и реестра убытков. Он заявил, что сейчас ведется работа над тем, чтобы международный реестр убытков был интегрирован с реестром поврежденного имущества Украины.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02XcNQJHZoDqGf1m7225w7QF5zNgpNXdZ1Bm6pZxJyAgbpdpV5LuNwRz3SjMHw4JrPl

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права в ходе вторжения в Украину, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что резолюция ООН о том, что РФ должна выплатить Украине репарации, не является юридически обязывающим документом.

Теги: Россия, Украина, Кабинет Министров, ООН, строительство, резолюция, убытки, инфраструктура, имущество, репарации, Александр Кубраков, Кабмин, восстановление
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