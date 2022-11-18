Украина запустит IT-систему управления средствами на восстановление инфраструктуры

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, IT-система позволит отслеживать весь цикл инфраструктурного проекта – от проектирования, проведения публичных закупок, осуществления работ по строительству, реконструкции и ремонту до ввода готовых объектов в эксплуатацию.

"Использование принципа "все видят все" позволит общественности, международным партнерам четко понимать, куда и как тратятся средства, направленные на восстановление. Внедрение цифрового управления восстановлением будет способствовать эффективному, прозрачному и подотчетному распределению средств на инфраструктурное восстановление", – написал министр, отметив, что в будущем система может стать основой электронной системы управления восстановлением для всех отраслей Украины.

Запуск системы намечен на начало 2023 года.

Также Кубраков напомнил, что Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украины от России, которая, в частности, признает необходимость создания международного механизма возмещения убытков и реестра убытков. Он заявил, что сейчас ведется работа над тем, чтобы международный реестр убытков был интегрирован с реестром поврежденного имущества Украины.