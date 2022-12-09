Проект закона №5655 ставит избранных застройщиков в привилегированное положение – Ассоциация городов Украины

"Ассоциация городов Украины 8 декабря в очередной раз обратилась к председателю профильного комитета Верховной Рады Украины относительно проекта закона Украины №5655. Среди многочисленных замечаний и предложений АГУ отметила, что законопроект в обязательном порядке необходимо доработать для исключения положений относительно частных уполномоченных лиц по градостроительному контролю, ведь проектом предусмотрена передача функции государства и местного самоуправления предпринимательским структурам. Это ставит одних хозяйствующих субъектов в привилегированное положение по отношению к другим, что противоречит ч. 2 ст. 5 и ч. 4 ст. 13 Конституции Украины", – отмечают в АГУ.

Также в Ассоциации городов Украины считают необходимым демонополизировать право подписи руководителя органа градостроительства.

"Ведь это остановит все процессы в любой общине, тем более в городе-миллионнике", – убеждены в АГУ.

Среди других требований ассоциации:

введение ответственности администраторов электронной системы за сроки предоставления услуг, за ложность введенных ими данных и за непредоставление услуг;

создание возможностей для остановки самовольного строительства;

приведение норм проекта в соответствие с Гражданским кодексом Украины.

Ассоциация городов Украины также напомнила о необходимости проведения согласительных советов с представителями Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства культуры Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В организации отметили, что 1 декабря законопроект №5655 был снят с рассмотрения, 28 ноября Ассоциация городов Украины обращалась с предложениями местного самоуправления внести изменения в документ.