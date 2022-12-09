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Проект закона №5655 ставит избранных застройщиков в привилегированное положение – Ассоциация городов Украины

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В Ассоциации городов Украины считают необходимым демонополизировать право подписи руководителя органа градостроительства
В Ассоциации городов Украины считают необходимым демонополизировать право подписи руководителя органа градостроительства
Фото: depositphotos.com

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" №5655 обязательно должен быть доработан, Ассоциация городов Украины выступает категорически против его принятия в нынешнем виде, потому что этим документом ограничиваются права местного самоуправления. Об этом говорится в заявлении АГУ, размещенном на сайте ассоциации.

"Ассоциация городов Украины 8 декабря в очередной раз обратилась к председателю профильного комитета Верховной Рады Украины относительно проекта закона Украины №5655. Среди многочисленных замечаний и предложений АГУ отметила, что законопроект в обязательном порядке необходимо доработать для исключения положений относительно частных уполномоченных лиц по градостроительному контролю, ведь проектом предусмотрена передача функции государства и местного самоуправления предпринимательским структурам. Это ставит одних хозяйствующих субъектов в привилегированное положение по отношению к другим, что противоречит ч. 2 ст. 5 и ч. 4 ст. 13 Конституции Украины", – отмечают в АГУ.

Также в Ассоциации городов Украины считают необходимым демонополизировать право подписи руководителя органа градостроительства.

"Ведь это остановит все процессы в любой общине, тем более в городе-миллионнике", – убеждены в АГУ.

Среди других требований ассоциации:

  • введение ответственности администраторов электронной системы за сроки предоставления услуг, за ложность введенных ими данных и за непредоставление услуг;
  • создание возможностей для остановки самовольного строительства;
  • приведение норм проекта в соответствие с Гражданским кодексом Украины.

Ассоциация городов Украины также напомнила о необходимости проведения согласительных советов с представителями Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства культуры Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В организации отметили, что 1 декабря законопроект №5655 был снят с рассмотрения, 28 ноября Ассоциация городов Украины обращалась с предложениями местного самоуправления внести изменения в документ.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

Теги: Верховная Рада, конституция, коррупция, самоуправление, строительство, застройка, законопроект, Ассоциация городов Украины, реформа
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