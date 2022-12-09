НАБУ и САП сообщили о подозрении трем заместителям Труханова

Об этом проинформировала пресс-служба НАБУ 9 декабря.

Имена подозреваемых не называют, но указаны их должности. Согласно релизу и данным на сайте горсовета Одессы, подозрения предъявили:

первому заместителю мэра Михаилу Кучуку (заочно, его местонахождение неизвестно);

и.о. заместителя – р уководителю аппарата горсовета Олегу Брындаку;

заместителю мэра Светлане Бердеге.

Действия первых двух чиновников квалифицировали по ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 (создание, руководство или участие в преступной организации и принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Заместителю мэра тоже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 255, по ст. 368, по мнению следствия, ее действия подпадают под ч.3.

Следствие считает их членами преступной организации, о разоблачении которой НАБУ и САП заявляли 6 декабря.

Тогда сотрудники САП и НАБУ сообщили о подозрении трем лицам, которые, по данным следствия, контролировали чиновников Одесского городского совета и бюджетные расходы города. Известно, что речь о Борисе Кауфмане, его бизнес-партнере, экс-нардепе Александре Боруховиче и их доверенном лице.

"Следствие установило, что осенью 2021 года после разоблачения НАБУ и САП преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы, на ее месте появилась новая. Эта организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом", – говорится в релизе.

По данным правоохранителей, организаторы схемы – ими правоохранители считают Кауфмана и Боруховича – "наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов" горсовета. Об этом свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования, сказано в сообщении.

Так, согласно информации следствия, Брындак ежемесячно получал $15 тыс. "и другие средства за совершение им действий в интересах преступной организации путем злоупотребления служебным положением и властью". В качестве примера упоминаются решения об отводе земли под строительство – "заранее определенным лицам", а также внесение изменений в бюджет Одессы.

"В целом с ноября 2021 по август 2022 года подозреваемый получил более 2,4 млн грн неправомерной выгоды. Другие соучастники преступной организации – первый заместитель и заместитель городского головы Одессы – по версии следствия, получили с марта по июль 2022-го от ее организаторов 900 тыс. и 300 тыс. грн соответственно. Первый заместитель мэра Одессы, в частности, контролировал деятельность подчиненных управлений – главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановке расчетов за ремонт дорог в городе. Это создавало искусственные условия для получения преступной организацией неправомерной выгоды от подрядчика за возобновление выплат. Подозреваемый также положительно голосовал в составе исполнительного комитета за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в Одессе и изменения в бюджет, которые отвечали интересам преступной организации", – говорится в сообщении.

7 декабря Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Кауфмана в виде ареста с альтернативой залога в 129 млн грн. Экс-нардепу меру пресечения (арест с возможностью внесения 124 млн грн залога) ВАКС избрал 8 декабря.

Кауфман уже внес залог. Адвокаты считают подозрение безосновательным.

Всего подозрения в рамках этого производства предъявили шести лицам, уточнили в НАБУ.

Труханов, в чьем кабинете, по информации СМИ, проводили обыски в рамках этого производства, имеет статус свидетеля, добавляет Центр противодействия коррупции.