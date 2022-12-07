ВАКС арестовал Кауфмана с альтернативой залога в 129 млн грн

ВАКС назначил подозреваемому арест с альтернативой залога в 129 млн грн.

Имя фигуранта в релизе не упоминается, но Центр противодействия коррупции уточняет, что речь идет о бизнесмене Борисе Кауфмане.

В случае внесения залога бизнесмен должен будет выполнять ряд обязательств, в том числе носить электронный браслет, не покидать Киев или Одессу без разрешения детектива, прокурора или суда, сдать загранпаспорт, прибывать в суд и к следователю по первому требованию, а также не общаться с другими фигурантами дела.

6 декабря сотрудники САП и НАБУ сообщили о подозрении трем лицам, которые, по данным следствия, контролировали чиновников Одесского городского совета и бюджетные расходы города. Известно, что речь о Кауфмане, его бизнес-партнере Александре Грановском (был депутатом Рады в 2002–2006 годах) и их доверенном лице. СМИ писали, что Кауфмана и Грановского детективы НАБУ задержали в Одессе 5 декабря.

ЦПК уточняет, что сейчас у Грановского фамилия Борухович.

НАБУ и САП утверждают, что Кауфман и Борухович (Грановский) систематически занимались подкупом чиновников одесского горсовета. В перечне чиновников: заместитель мэра Одессы Геннадия Труханова и руководитель аппарата горсовета Олег Брындак, первый заместитель Труханова Михаил Кучук и заместитель мэра Светлана Бедрега.