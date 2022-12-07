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ВАКС арестовал Кауфмана с альтернативой залога в 129 млн грн

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Кауфману избрали меру пресечения
Кауфману избрали меру пресечения
Фото: Центр протидії корупції / Telegram

Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 7 декабря избрал меру пресечения одному из организаторов преступной организации, которая держала под контролем чиновников Одесского горсовета, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

ВАКС назначил подозреваемому арест с альтернативой залога в 129 млн грн.

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Имя фигуранта в релизе не упоминается, но Центр противодействия коррупции уточняет, что речь идет о бизнесмене Борисе Кауфмане. 

В случае внесения залога бизнесмен должен будет выполнять ряд обязательств, в том числе носить электронный браслет, не покидать Киев или Одессу без разрешения детектива, прокурора или суда, сдать загранпаспорт, прибывать в суд и к следователю по первому требованию, а также не общаться с другими фигурантами дела. 

6 декабря сотрудники САП и НАБУ сообщили о подозрении трем лицам, которые, по данным следствия, контролировали чиновников Одесского городского совета и бюджетные расходы города. Известно, что речь о Кауфмане, его бизнес-партнере Александре Грановском (был депутатом Рады в 2002–2006 годах) и их доверенном лице. СМИ писали, что Кауфмана и Грановского детективы НАБУ задержали в Одессе 5 декабря

ЦПК уточняет, что сейчас у Грановского фамилия Борухович. 

НАБУ и САП утверждают, что Кауфман и Борухович (Грановский) систематически занимались подкупом чиновников одесского горсовета. В перечне чиновников: заместитель мэра Одессы Геннадия Труханова и руководитель аппарата горсовета Олег Брындак, первый заместитель Труханова Михаил Кучук и заместитель мэра Светлана Бедрега. 

Контекст:

Украинский Forbes внес Кауфмана в сотню самых богатых украинцев 2021 года, разместив его на 46-м месте с состоянием $220 млн. 

Forbes пишет, что 49-летний Кауфман является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления (отели "Бристоль" и "Лондонская" в Одессе), медиаактивы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец дистрибьюторской компании Tedis Ukraine.

Борухович (Грановский) и Кауфман, как отмечает издание, управляют несколькими гостиницами через Vertex Hotel Group. По информации одесского издания УСИ на ноябрь 2020 года, бизнесмены контролируют также 75% Международного аэропорта Одесса. 

По информации СМИ, 5 декабря в городском совете Одессы (в том числе в кабинете Труханова) провели обыскиОбыски связаны с делом Кауфмана, сообщало LB.ua. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, коррупция, НАБУ, САП, Борис Кауфман, Центр противодействия коррупции, электронный браслет, бизнесмен Александр Грановский, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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