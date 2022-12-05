Детективы НАБУ задержали одесского бизнесмена Кауфмана – СМИ

Подробностей задержания издание не приводит.
В августе Кауфмана задержали на границе при попытке покинуть территорию Украины, писала "Украинская правда".
Издание утверждает, что Государственное бюро расследований запросило полную проверку документов бизнесмена.
По данным "Украинской правды", Кауфман отдыхал в Греции и "ненадолго вернулся в Украину". Издание отмечает, что у Кауфмана трое детей и плохое здоровье, в связи с чем он имеет "белый билет" от военкомата.
Украинский Forbes внес Кауфмана в сотню самых богатых украинцев 2021 года, разместив его на 46-м месте с состоянием $220 млн.
СМИ пишут, что 49-летний Кауфман является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиаактивы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.