Детективы НАБУ задержали одесского бизнесмена Кауфмана – СМИ

По данным СМИ, Кауфмана не выпустили из Украины Фото: ludinaroku.com.ua

Подробностей задержания издание не приводит.

В августе Кауфмана задержали на границе при попытке покинуть территорию Украины, писала "Украинская правда".

Издание утверждает, что Государственное бюро расследований запросило полную проверку документов бизнесмена.

По данным "Украинской правды", Кауфман отдыхал в Греции и "ненадолго вернулся в Украину". Издание отмечает, что у Кауфмана трое детей и плохое здоровье, в связи с чем он имеет "белый билет" от военкомата.