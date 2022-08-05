Из Украины не смог выехать одесский бизнесмен Кауфман, его документами заинтересовалось ГБР – СМИ

Собеседники издания рассказали, что Кауфман ненадолго вернулся в Украину из Греции, но при попытке выехать снова выяснилось, что имеется предписание ("индекс В") Государственного бюро расследований (ГБР) об изучении его документов.

"Бизнесмен не стал ждать проверки, которая может занять несколько часов, и вернулся в Украину", – пишет "Украинская правда".

Издание отмечает, что у Кауфмана трое детей и плохое здоровье, в связи с чем он имеет "белый билет" от военкомата.

Кауфман является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиа-активы и инвестиционные проекты, он также совладелец украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine, утверждает "Украинская правда".

Украинский Forbes внес Кауфмана в сотню самых богатых украинцев 2021 года, разместив его на 46-м месте с состоянием в $220 млн.