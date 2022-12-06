НАБУ объявило о разоблачении группы, контролировавшей экономику Одессы. По данным СМИ, среди них Кауфман

"5 декабря НАБУ и САП задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. [...] Речь идет о двух организаторах и их доверенном лице. Однако следствие устанавливает и других участников преступной организации", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что преступная организация (ПО) появилась осенью 2021 года после разоблачения предыдущей преступной группировки, "специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного изъятия имущества из коммунальной собственности Одессы".

"Эта ПО взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом", – объяснили в НАБУ.

По данным ведомства, "для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы ПО наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования".

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 (создание и руководство преступной организацией; предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

По данным УНН и ZN.UА, среди задержанных был бизнесмен Борис Кауфман.

Также СМИ утверждают, что вместе с Кауфманом задержали его партнера Александра Грановского.

Также 5 декабря прошли, по данным СМИ, обыски в кабинете мэра Одессы Геннадия Труханова.