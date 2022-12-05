В Одессе следователи НАБУ проводят обыск в кабинете Труханова – СМИ

По данным издания, следователи изымали документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах городского головы Геннадия Труханова и его заместителей.

В рамках какого уголовного производства ведутся эти действия, не уточняется.

По словам источников LB.ua, обыски связаны с делом бизнесмена Бориса Кауфмана. Также сообщается, что заместитель городского головы по ЖКХ сейчас изолирован.

Процессуальные действия происходят в темноте, так как город обесточен в результате ракетной атаки россиян.

Ранее стало известно, что Кауфман 5 декабря был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.