В Одессе следователи НАБУ проводят обыск в кабинете Труханова – СМИ

По данным издания, следователи изымали документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах городского головы Геннадия Труханова и его заместителей.
В рамках какого уголовного производства ведутся эти действия, не уточняется.
По словам источников LB.ua, обыски связаны с делом бизнесмена Бориса Кауфмана. Также сообщается, что заместитель городского головы по ЖКХ сейчас изолирован.
Процессуальные действия происходят в темноте, так как город обесточен в результате ракетной атаки россиян.
Ранее стало известно, что Кауфман 5 декабря был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.
Украинский Forbes внес Кауфмана в сотню самых богатых украинцев 2021 года, разместив его на 46-м месте с состоянием $220 млн.
СМИ пишут, что 49-летний Кауфман является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиаактивы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.
По данным "Украинской правды", Кауфман отдыхал в Греции и "ненадолго вернулся в Украину". Издание отмечает, что у Кауфмана трое детей и плохое здоровье, в связи с чем он имеет "белый билет" от военкомата.