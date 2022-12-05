ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Одессе следователи НАБУ проводят обыск в кабинете Труханова – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В горсовете Одессы прошел обыск
В горсовете Одессы прошел обыск
Фото: wikipedia.org

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в помещениях городского совета Одессы. Об этом сообщает одесское издание "Думская" 5 декабря.

По данным издания, следователи изымали документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах городского головы Геннадия Труханова и его заместителей.

В рамках какого уголовного производства ведутся эти действия, не уточняется.

По словам источников LB.ua, обыски связаны с делом бизнесмена Бориса Кауфмана. Также сообщается, что заместитель городского головы по ЖКХ сейчас изолирован.

Процессуальные действия происходят в темноте, так как город обесточен в результате ракетной атаки россиян.

Ранее стало известно, что Кауфман 5 декабря был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. 

Контекст:

Украинский Forbes внес Кауфмана в сотню самых богатых украинцев 2021 года, разместив его на 46-м месте с состоянием $220 млн.

СМИ пишут, что 49-летний Кауфман является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиаактивы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.

По данным "Украинской правды", Кауфман отдыхал в Греции и "ненадолго вернулся в Украину". Издание отмечает, что у Кауфмана трое детей и плохое здоровье, в связи с чем он имеет "белый билет" от военкомата.

Теги: Одесса, обыск, горсовет, НАБУ, Борис Кауфман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (412593)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (179382)
3
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (69920)
4
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (66335)
5
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (41855)
6
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (27397)
7
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25604)
8
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (25097)
 
 
 
 