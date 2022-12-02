В Одессе при проверке автомобиля произошел взрыв, ранения получили семь человек. Видео

По одной из версий, сдетонировала взрывчатка, которую привезли на автомобиле Dodge Фото: dumskaya.net

"Патрульные полицейские остановили автомобиль на улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу [...], после прибытии которой произошел взрыв. В результате взрыва пострадали двое гражданских и пятеро полицейских", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что всех пострадавших госпитализировали.

"Думская" пишет, что инцидент произошел на парковке местного подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По одной из версий, сдетонировала взрывчатка, которую привезли на экспертизу на автомобиле Dodge.

"Суспільне" разместило видео инцидента, снятое камерой наблюдения.

ВИДЕО