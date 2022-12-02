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В Одессе при проверке автомобиля произошел взрыв, ранения получили семь человек. Видео

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По одной из версий, сдетонировала взрывчатка, которую привезли на автомобиле Dodge
По одной из версий, сдетонировала взрывчатка, которую привезли на автомобиле Dodge
Фото: dumskaya.net

2 декабря в Одессе в ходе проверки автомобиля патрульными полицейскими произошел взрыв, в результате которого пострадали и гражданские, и правоохранители. Об этом проинформировала полиция Одесской области.

"Патрульные полицейские остановили автомобиль на улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу [...], после прибытии которой произошел взрыв. В результате взрыва пострадали двое гражданских и пятеро полицейских", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что всех пострадавших госпитализировали.

"Думская" пишет, что инцидент произошел на парковке местного подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По одной из версий, сдетонировала взрывчатка, которую привезли на экспертизу на автомобиле Dodge. 

"Суспільне" разместило видео инцидента, снятое камерой наблюдения.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Одеса / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, взрыв, полиция, взрывчатка, парковка, экспертиза, правоохранители, пострадавшие, автомобиль, ранение
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