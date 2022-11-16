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В Одессе взорвался газ в жилом доме, есть пострадавшие

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В результате взрыва есть повреждения в доме
В результате взрыва есть повреждения в доме
Фото: Думская новости Одессы. Украина / Telegram

В Одессе в жилом доме произошел взрыв газа, хозяйка квартиры в реанимации. Об этом сообщает "Думская" 16 ноября.

В доме на улице Краснова до пятого этажа выбиты стекла, повреждения зафиксированы в шести квартирах.

Движение по Краснова от Адмиральского до Толбухина перекрыто.

Предварительно, пострадавших двое – 81-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Теги: Одесса, взрыв, газ, пострадавшие, происшествия
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