В Одессе взорвался газ в жилом доме, есть пострадавшие

В результате взрыва есть повреждения в доме Фото: Думская новости Одессы. Украина / Telegram

В доме на улице Краснова до пятого этажа выбиты стекла, повреждения зафиксированы в шести квартирах.

Движение по Краснова от Адмиральского до Толбухина перекрыто.

Предварительно, пострадавших двое – 81-летняя женщина и 61-летний мужчина.