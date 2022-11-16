В России заявили о подрыве нефтебазы беспилотником в Орловской области

В РФ утверждают, что по базе ударил беспилотник Фото: Подслушано Орёл и Орловская область / Telegram

"Сегодня около четырех утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – написал он.