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Языковой омбудсмен Украины потребовал от Труханова демонтировать в Одессе русскоязычные таблички

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Предыдущее письмо Кремень отправлял в Одессу в феврале
Предыдущее письмо Кремень отправлял в Одессу в феврале
Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Fаcebook

Уполномоченный Украины по защите государственного языка Тарас Кремень письменно обратился к властям Одессы по поводу русскоязычных вывесок в этом городе. Об этом 7 ноября проинформировала в Fаcebook его пресс-служба.

"Кремень повторно обратился к одесскому городскому голове Геннадию Труханову о необходимости демонтажа вывесок, табличек, других носителей информации для общего ознакомления, а также наружной рекламы, размещенных на негосударственном языке", – говорится в сообщении.

В письме Труханову подчеркивается, что в правила благоустройства Одессы необходимо внести "нормы о том, что информация на таких вывесках, табличках и других носителях в обязательном порядке должна представляться на государственном языке с возможностью при необходимости дублирования на других языках".

Кремень объяснил, что первый раз внимание городских властей Одессы обращалось в письме за февраль, однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет.

По данным языкового омбудсмена, мониторинг 150 одесских магазинов показал, что в каждом втором из них нарушается языковое законодательство.

"Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна еще и в свете того, что власти России использует русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении Российской Федерацией войны против Украины. Таким образом, размещенная с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана. [...] Это – один из залогов победы Украины", – заявил Кремень.

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Контекст:

В сентябре 2021 года Социологическая группа "Рейтинг" презентовала результаты всеукраинского соцопроса, в котором респонденты в разных городах отвечали на вопрос о своем отношении к России. Тогда 34% одесситов сказали, что нейтрально относятся к России, 31% – тепло, 14% – холодно, 9% – очень тепло, 8% – очень холодно, 3% затруднились с ответом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, русский язык, реклама, Геннадий Труханов, законодательство, омбудсмен, Тарас Кремень, письмо, демонтаж
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