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Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Русскоязычные украинцы в Украине, как и русскоговорящие в Эстонии, также любят личную свободу

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Кальюлайд: Напротив Нарвы находится российский Ивангород. Простое сравнение уровня жизни с обеих сторон показывает, где люди действительно хотят жить
Кальюлайд: Напротив Нарвы находится российский Ивангород. Простое сравнение уровня жизни с обеих сторон показывает, где люди действительно хотят жить
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин может использовать фактор русского языка для агрессии против стран Балтии. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказала экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Гордон отметил, что для стран Балтии, как и для Украины, актуален вопрос русскоязычного населения, который российская пропаганда использовала для обоснования вторжения в Украину.

"Для Эстонии проблема русскоязычного населения не такая, как в Литве и особенно в Латвии, тем не менее у вас есть Нарва, где преимущественно русскоязычное население. Не опасаетесь ли вы, что путинская Россия может поднять вопрос об "освобождении" от эстонской государственности населения этого города", – спросил журналист.

"Путин, конечно, может использовать этот предлог. Он также говорит, что есть русские города, такие, как Харьков и прочие, которые он освобождает, убивая людей и разрушая города. Поэтому я не могу сказать, что он никогда не использовал бы такое оправдание", – подчеркнула Кальюлайд.

Она отметила, что люди в первую очередь ценят личную свободу и их невозможно обмануть рассуждениями о языке.

"Как и русскоязычные украинцы в Украине, русскоговорящие в Эстонии также любят личную свободу. Я имею в виду свободу передвижения, свободу предпринимательства, свободу не жить под стеклянным куполом, иметь возможность развивать свой бизнес, не имея властной "крыши". Это все можно отнять. Они ценят это. Действительно, напротив Нарвы со стороны России находится Ивангород. Простое сравнение уровня жизни с обеих сторон, даже если вы не мыслите идеологически, а только экономически, показывает всем, где люди действительно хотят жить. Поэтому нет", – подчеркнула Кальюлайд.

Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин. Полный текст интервью

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В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в эстонском городе Тарту. Окончила факультет биологии Тартуского университета, а затем получила степень магистра делового администрирования в этом же университете. Работала в отделе банковских инвестиций Hansapank Markets, директором электростанции "Иру". Была советником премьер-министра Эстонии по экономике, представителем Эстонии в Европейской счетной палате.

В октябре 2016 года победила на выборах президента Эстонии и стала первой женщиной – президентом страны. Весной 2018 года Керсти Кальюлайд стала первым главой иностранного государства, который побывал в зоне боевых действий в Донецкой области Украины.

С 2021 года Кальюлайд является всемирным защитником ООН по правам женщин и детей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Харьков, Эстония, война, агрессия, вторжение, страна-агрессор, война России против Украины, Керсти Кальюлайд, интервью
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