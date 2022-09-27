Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Русскоязычные украинцы в Украине, как и русскоговорящие в Эстонии, также любят личную свободу

Гордон отметил, что для стран Балтии, как и для Украины, актуален вопрос русскоязычного населения, который российская пропаганда использовала для обоснования вторжения в Украину.

"Для Эстонии проблема русскоязычного населения не такая, как в Литве и особенно в Латвии, тем не менее у вас есть Нарва, где преимущественно русскоязычное население. Не опасаетесь ли вы, что путинская Россия может поднять вопрос об "освобождении" от эстонской государственности населения этого города", – спросил журналист.

"Путин, конечно, может использовать этот предлог. Он также говорит, что есть русские города, такие, как Харьков и прочие, которые он освобождает, убивая людей и разрушая города. Поэтому я не могу сказать, что он никогда не использовал бы такое оправдание", – подчеркнула Кальюлайд.

Она отметила, что люди в первую очередь ценят личную свободу и их невозможно обмануть рассуждениями о языке.

"Как и русскоязычные украинцы в Украине, русскоговорящие в Эстонии также любят личную свободу. Я имею в виду свободу передвижения, свободу предпринимательства, свободу не жить под стеклянным куполом, иметь возможность развивать свой бизнес, не имея властной "крыши". Это все можно отнять. Они ценят это. Действительно, напротив Нарвы со стороны России находится Ивангород. Простое сравнение уровня жизни с обеих сторон, даже если вы не мыслите идеологически, а только экономически, показывает всем, где люди действительно хотят жить. Поэтому нет", – подчеркнула Кальюлайд.

Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин. Полный текст интервью

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В гостях у Гордона / YouTube

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