Экс-президент Эстонии: Когда я ехала в Киев, сын спросил: "Мамочка, почему этим занимаешься именно ты?" Я ответила: "У меня трое сыновей, не хочу, чтобы вы воевали"

Кальюлайд: Вокруг меня миллионы людей, которые ведут себя как герои Фото: ЕРА

"Во время войны я уже второй раз приезжаю в Киев. В первый раз контраст войны и в то же время нормальной жизни был, безусловно, сильнее. И теперь я привыкла к этому. Я знала, что Киев живой, жизнь продолжается – и это хорошо. Но этот контраст, о котором мы читали в книгах о Первой или Второй мировой войне: ты на поле боя, а небо синее, птицы поют и цветут цветы. Это то, о чем я думала, когда находилась в Гостомеле между руинами "Мрії" и "Руслана". Эта картина резко контрастирует с тем, что также является частью реальности", – сказала Кальюлайд.

Гордон спросил, не боится ли она, что в тот момент, когда пишется интервью, "Путин бомбу пришлет".

"Ну, тогда такова судьба. Все равно нужно сопротивляться, глядя фактам в лицо, но делать свое дело", – заявила госпожа президент.

Она рассказала, как обсуждала свою поездку с детьми.

"Мой младший сын спросил меня, когда я летом ехала в Киев: "Мамочка, почему этим занимаешься именно ты?" И я ответила: "Потому что у меня трое сыновей, и я не хочу, чтобы вы участвовали в войне". Один из моих сыновей уже служил в армии. Еще один через несколько лет начнет службу. А задавшему вопрос – всего 13. Он прекрасно понимает, что мы должны быть непокорными. Мы не можем отдать победу жестокости", – подчеркнула Кальюлайд.

Она акцентировала, что, когда так много "поставлено на карту", необходимо всем стремиться к партнерству.

"Я не чувствую себя героем, потому что вокруг меня миллионы людей, которые ведут себя как герои", – отметила Кальюлайд.

Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин. Полный текст интервью

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