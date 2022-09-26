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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-президент Эстонии: Когда я ехала в Киев, сын спросил: "Мамочка, почему этим занимаешься именно ты?" Я ответила: "У меня трое сыновей, не хочу, чтобы вы воевали"

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Кальюлайд: Вокруг меня миллионы людей, которые ведут себя как герои
Кальюлайд: Вокруг меня миллионы людей, которые ведут себя как герои
Фото: ЕРА

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о том, как обсуждает войну в Украине со своими детьми.

"Во время войны я уже второй раз приезжаю в Киев. В первый раз контраст войны и в то же время нормальной жизни был, безусловно, сильнее. И теперь я привыкла к этому. Я знала, что Киев живой, жизнь продолжается – и это хорошо. Но этот контраст, о котором мы читали в книгах о Первой или Второй мировой войне: ты на поле боя, а небо синее, птицы поют и цветут цветы. Это то, о чем я думала, когда находилась в Гостомеле между руинами "Мрії" и "Руслана". Эта картина резко контрастирует с тем, что также является частью реальности", – сказала Кальюлайд.

Гордон спросил, не боится ли она, что в тот момент, когда пишется интервью, "Путин бомбу пришлет".

"Ну, тогда такова судьба. Все равно нужно сопротивляться, глядя фактам в лицо, но делать свое дело", – заявила госпожа президент.

Она рассказала, как обсуждала свою поездку с детьми.

"Мой младший сын спросил меня, когда я летом ехала в Киев: "Мамочка, почему этим занимаешься именно ты?" И я ответила: "Потому что у меня трое сыновей, и я не хочу, чтобы вы участвовали в войне". Один из моих сыновей уже служил в армии. Еще один через несколько лет начнет службу. А задавшему вопрос – всего 13. Он прекрасно понимает, что мы должны быть непокорными. Мы не можем отдать победу жестокости", – подчеркнула Кальюлайд.

Она акцентировала, что, когда так много "поставлено на карту", необходимо всем стремиться к партнерству.

"Я не чувствую себя героем, потому что вокруг меня миллионы людей, которые ведут себя как герои", – отметила Кальюлайд.

Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин. Полный текст интервью

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В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в эстонском городе Тарту. Окончила факультет биологии Тартуского университета, а затем получила степень магистра делового администрирования в этом же университете. Работала в отделе банковских инвестиций Hansapank Markets, директором электростанции "Иру". Была советником премьер-министра Эстонии по экономике, представителем Эстонии в Европейской счетной палате.

В октябре 2016 года победила на выборах президента Эстонии и стала первой женщиной – президентом страны. Весной 2018 года Керсти Кальюлайд стала первым главой иностранного государства, который побывал в зоне боевых действий в Донецкой области Украины.

С 2021 года Кальюлайд является всемирным защитником ООН по правам женщин и детей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Дмитрий Гордон, Украина, война, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Керсти Кальюлайд, интервью
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