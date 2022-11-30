СБУ подтвердила проведение обысков у Мураева. Среди обнаруженного – российские рубли и оружие

"Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги (в том числе российские рубли), оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы", – говорится в сообщении.
В спецслужбе отметили, что обыски проводились "по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников" в рамках уголовного производства о государственной измене.
"Мураев скрывается от правосудия за рубежом. Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а именно в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины", – рассказали в СБУ.
В ведомстве также объяснили, что в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала "Наш" "неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды", за что телеканал штрафовали.
Ранее сегодня издание "Бабель" сообщило со ссылкой на свои источники, что в общей сложности СБУ провела обыски по 18 адресам, связанным с Мураевым (два в Харькове и 16 в Киеве).
Мураев был нардепом двух созывов – сначала от Партии регионов, потом от "Оппозиционного блока". До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он вел активную политическую деятельность, после написал пост в Facebook (его страница теперь недоступна), в котором не осудил вторжение, а лишь призвал население не паниковать, после чего пропал из медиапространства.
По информации "Обозревателя", Мураев выехал в начале марта – через оккупированную на тот момент территорию Киевской области он покинул Украину, после чего отправился в Россию.
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщал 25 сентября в Fаcebook, что 45-летний Мураев с семьей живет в столице Австрии Вене, "иногда бывает" в столице Словакии Братиславе.