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ПОЛИТИКА

СБУ подтвердила проведение обысков у Мураева. Среди обнаруженного – российские рубли и оружие

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Обыски прошли в рамках уголовного производства по статье о госизмене, отметили в СБУ
Обыски прошли в рамках уголовного производства по статье о госизмене, отметили в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины подтвердила на своем сайте, что 30 ноября проводила обыски в рамках уголовного производства, связанного с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым.

"Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги (в том числе российские рубли), оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что обыски проводились "по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников" в рамках уголовного производства о государственной измене.

"Мураев скрывается от правосудия за рубежом. Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а именно в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины", – рассказали в СБУ.

В ведомстве также объяснили, что в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала "Наш" "неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды", за что телеканал штрафовали.

Ранее сегодня издание "Бабель" сообщило со ссылкой на свои источники, что в общей сложности СБУ провела обыски по 18 адресам, связанным с Мураевым (два в Харькове и 16 в Киеве).

Контекст:

Мураев был нардепом двух созывов – сначала от Партии регионов, потом от "Оппозиционного блока". До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он вел активную политическую деятельность, после написал пост в Facebook (его страница теперь недоступна), в котором не осудил вторжение, а лишь призвал население не паниковать, после чего пропал из медиапространства.

По информации "Обозревателя", Мураев выехал в начале марта – через оккупированную на тот момент территорию Киевской области он покинул Украину, после чего отправился в Россию.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщал 25 сентября в Fаcebook, что 45-летний Мураев с семьей живет в столице Австрии Вене, "иногда бывает" в столице Словакии Братиславе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, оружие, Евгений Мураев, пропаганда, обыск, штраф, экспертиза, компьютеры, госизмена, обыски, телеканал Наш, Служба безопасности Украины, наличные деньги
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