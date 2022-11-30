СБУ провела сразу 18 обысков по связанным с Мураевым адресам – СМИ

"Сегодня СБУ пришла с обысками по 18 адресам, связанным с бывшим нардепом и лидером пророссийской запрещенной партии "Наши" Евгением Мураевым и его медиаменеджером Владимиром Грановским (бывший генпродюсер телеканала "Наш"). Два обыска были в Харькове, 16 – в Киеве", – говорится в сообщении.
Издание утверждает, что обыски прошли в рамках уголовного производства о государственной измене.
"Сам Мураев, по данным журналистов, находится в Вене", – пишет "Бабель".
Мураев был нардепом двух созывов – от Партии регионов, а потом от "Оппозиционного блока". До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он вел активную политическую деятельность, после написал пост в Facebook (его страница теперь недоступна), в котором не осудил вторжение, а лишь призвал население не паниковать, после чего пропал из медиапространства.
По информации "Обозревателя", Мураев выехал в начале марта – через оккупированную на тот момент территорию Киевской области покинул Украину, после чего отправился в Россию.
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщал 25 сентября в Fаcebook, что 45-летний Мураев с семьей живет в столице Австрии Вене, "иногда бывает" в столице Словакии Братиславе.