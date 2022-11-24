НАБУ объявило в розыск нардепа от "Батьківщини"

Депутат не указал в декларации два автомобиля и доход гражданской жены Фото: Михайло Волинець / Facebook

Его подозревают во внесении недостоверных данных в электронную декларацию о доходах за 2020 год на 1,7 млн грн.

НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили ему о подозрении 17 ноября. Прокуроры считают, что он не указал в декларации два автомобиля, которыми пользовался и которые принадлежат его близким родственникам, а также доход гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.

"В общей сложности сумма незадекларированного имущества более чем в 786 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Досудебное расследование было начато генеральным прокурором по рапорту прокуроров САП относительно выявления соответствующих сведений во время журналистского расследования. Впоследствии эта информация подтвердилась материалами проверки и результатами расследования детективов НАБУ", – сообщали в САП.

В НАБУ начали расследование после выхода программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода") в апреле 2021 года. Журналисты выяснили, что Волынец пользуется внедорожником Toyota Highlander, который не указан в его отчетности. Как установили журналисты, автомобиль зарегистрирован на сына народного депутата – Андрея Волынца.