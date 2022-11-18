САП сообщила о подозрении нардепу, который не задекларировал имущество на 1,7 млн грн

Имени нардепа не называют, по данным "Интерфакс-Украина", это депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Следствие считает, что он умышленно внес в декларацию за 2020 год заведомо недостоверные данные, которые отличаются от достоверных на 1,7 млн грн.

"В декларации за 2020 год народный депутат не указал два автомобиля, которыми он пользовался и которые по праву собственности принадлежат его близким родственникам, а также доход его гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн. В общей сложности сумма незадекларированного имущества более чем в 786 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Досудебное расследование было начато генеральным прокурором по рапорту прокуроров САП относительно выявления соответствующих сведений во время журналистского расследования. Впоследствии эта информация подтвердилась материалами проверки НАПК и результатами расследования детективов НАБУ", – добавили в САП.