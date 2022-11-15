НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского за схемы на Одесском припортовом заводе

Грановского подозревают в организации схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба предприятию, 99,57% которого принадлежат государству. 21 октября НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура Украины сообщили ему о подозрении.

По данным следствия, коррупционная схема действовала в течение марта – декабря 2015 года. Завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных, а она перепродавала товар иностранным компаниям по рыночным ценам.

В марте 2020 года следствие сообщило о подозрении в коррупции четырем участникам схемы – доверенному лицу экс-нардепа, заместителю директора завода, начальнику отдела и владельцу компании – участницы коррупционной схемы. Доверенное лицо и владелец компании – участницы схемы также объявлены в розыск, информирует НАБУ.