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НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского за схемы на Одесском припортовом заводе

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По данным следствия, ОПЗ недополучил доход около 93,3 млн грн
По данным следствия, ОПЗ недополучил доход около 93,3 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата Александра Грановского по делу о коррупционной деятельности в АО "Одесский припортовый завод". Об этом 15 ноября сообщает сайт НАБУ.

Грановского подозревают в организации схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба предприятию, 99,57% которого принадлежат государству. 21 октября НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура Украины сообщили ему о подозрении.

По данным следствия, коррупционная схема действовала в течение марта – декабря 2015 года. Завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных, а она перепродавала товар иностранным компаниям по рыночным ценам. 

В марте 2020 года следствие сообщило о подозрении в коррупции четырем участникам схемы – доверенному лицу экс-нардепа, заместителю директора завода, начальнику отдела и владельцу компании – участницы коррупционной схемы. Доверенное лицо и владелец компании – участницы схемы также объявлены в розыск, информирует НАБУ.

Теги: коррупция, розыск, Одесский припортовый завод, НАБУ, подозрение, Александр Грановский, САП
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