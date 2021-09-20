Одесский припортовый завод перестанет работать с 22 сентября

По его словам, правление завода приняло такое решение 18 сентября. В приказе ссылаются на письмо компании "Одессагаз", в котором заводу предлагается остановить работу с 22 сентября на основании имеющейся задолженности за распределение природного газа.

По словам Щурикова, ситуация с задолженностью не нова. Он жалуется, что руководство завода не предотвратило остановку работы и не проводило переговоров с "Одессагазом" и давальцем сырья "Агро Газ Трейдинг" несмотря на то, что последний обращался к руководству предприятия.

Также он рассказал, что во время последнего конкурса выбрали нового давальца сырья – малоизвестную сингапурскую компанию со стопроцентными российскими учередителями и капиталом. Однако договор с ней не заключили. Договор с "Агро Газ Трейдинг" завершается в конце октября 2021 года.

Щуриков отметил, что в ноябре ожидается снижение цен на газ и тогда завод, вероятно, будет готов к запуску.

В пресс-службе завода в Facebook добавили, что долг перед "Одессагаз" у предприятия возник из-за долга "Агро Газ Трейдинг" перед заводом. Давалец сырья "Агро Газ Трейдинг" не выплатил 140 млн грн.