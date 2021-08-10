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Суд приостановил процедуру отбора нового поставщика газа для ОПЗ – "Агро Газ Трейдинг"

ОПЗ и АГТ сотрудничают с августа 2019 года
ОПЗ и АГТ сотрудничают с августа 2019 года
Фото: Одеський припортовий завод/ Odessa Port Plant / Facebook

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил заявление компании "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) об обеспечении иска и приостановил процедуру отбора нового поставщика газа для Одесского припортового завода (ОПЗ).

Об этом сайт компании "Агро Газ Трейдинг" сообщил 10 августа. 

Согласно постановлению, ОПЗ временно запрещено заключать договор с новым поставщиком давальческого газа – сингапурской компанией Dachex Shipping PTE. LTD., специализирующейся на фрахтовании судов, барж и катеров с экипажем. Постановление вступило в силу 5 августа, уточнили в "Агро Газ Трейдинг".

"Меры обеспечения заявления в виде запрета АО "Одесский припортовый завод" заключать договор по переработке давальческого сырья не ограничат права последнего. 23 июня 2021 года между ООО "Агро Газ Трейдинг" и АО "Одесский припортовый завод" был заключен договор на переработку давальческого сырья, который действует до окончания календарного месяца, в котором заключен договор по результатам процедуры отбора заказчика работ по переработке давальческого сырья, но не позднее 31 октября 2021 года", – отметили в компании. 

В "Агро Газ Трейдинг" считают, что результаты конкурса по выбору поставщика давальческого сырья для ОПЗ являются непрозрачными, поскольку не соответствуют действующим правилам завода, а также несут существенные угрозы для стабильной работы предприятия.

"15 апреля 2021 года на официальном сайте АО "Одесский припортовый завод" было опубликовано объявление об определении даты электронного аукциона в рамках конкурса по отбору поставщика давальческого сырья. При этом компания Dachex Shipping PTE. LTD. к участию в электронном аукционе в связи с нарушением п. 14 п. 3.4.5 порядка отбора, а именно непредоставлением копии последней годовой финансовой отчетности участника, подтвержденной аудиторским заключением, допущена не была", – рассказали в "Агро Газ Трейдинг". 

В релизе уточняется, что суд в апреле приостановил проведение конкурса, а в июле – возобновил. По итогам третьего этапа отбора победителем конкурса признали Dachex Shipping PTE. LTD. Однако тот факт, что компания не была допущена к участию в электронном аукционе, свидетельствует о нарушении руководящими органами правил отбора, считают в "Агро Газ Трейдинг". 

"ООО "Агро Газ Трейдинг" готово к дальнейшему рассмотрению дела по существу в судебных инстанциях для обеспечения прозрачной и объективной процедуры отбора поставщика давальческого сырья для АО "Одесский припортовый завод". При этом ООО "Агро Газ Трейдинг" обеспечит выполнение действующих соглашений с АО "Одесский припортовый завод" в полном объеме для гарантирования бесперебойной работы последнего", – добавили авторы релиза.

Контекст:

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предполагается, что завод будет выставлен на приватизацию.

ОПЗ и АГТ сотрудничают с августа 2019 года. 6 августа "Агро Газ Трейдинг" опубликовала отчет по итогам двух лет сотрудничества с заводом. За это время ОПЗ произвел 1,62 млн тонн карбамида и 175,2 тыс. тонн аммиака, а также начал погашать задолженность перед НАК "Нафтогаз України" – выплатил группе 68,1 млн грн.

Теги: Одесса, конкурс, Одесский припортовый завод, ОПЗ, суд, АГТ
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