НАБУ открыло уголовное производство по давальческой схеме на Одесском припортовом заводе – СМИ

С заявлением о превышении полномочий должностными лицами ОПЗ в декабре 2020 года в НАБУ обратилась народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик, сообщает "РБК-Украина".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство, в котором расследует вероятные нарушения руководства АО "Одесский припортовый завод" во время закупки услуг, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на письмо директора НАБУ, копия которого есть в распоряжении агентства.

С заявлением о превышении полномочий должностными лицами ОПЗ в декабре 2020 года в НАБУ обратилась народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик. Она сообщила, что обязательный конкурс по отбору поставщика давальческого сырья – природного газа – не провели, и руководство самовольно определило компанию "Агро Газ Трейдинг" как единственного контрагента. Таким образом, отметила политик, эта фирма стала монополистом газовых поставок на завод и продажи произведенных удобрений.

Агентство пишет, что эти факты НАБУ проверит, в деле также фигурируют должностные лица Фонда государственного имущества Украины. Расследование ведется по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Одесский припортовый завод – одно из крупнейших госпредприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.

Советником по приватизации ОПЗ является компания Pericles Global Advisory.