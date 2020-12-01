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У государства есть все инструменты контроля за сохранением рабочих мест после приватизации ОПЗ – и.о. директора

По словам нового руководителя Одесского припортового завода Николая Парсентьева, завод не будет продан сомнительным структурам без опыта работы в сфере химпрома.

Николай Парсентьев: Над подготовкой к приватизации в координации работают Фонд госимущества, руководство ОПЗ, профильный советник и Кабмин
Николай Парсентьев: Над подготовкой к приватизации в координации работают Фонд госимущества, руководство ОПЗ, профильный советник и Кабмин
Фото: пресс-служба ОПЗ

Подготовка к приватизации Одесского припортового завода велась на протяжении всего 2020 года, а на следующий год предварительно запланирован аукцион. При этом у государства существует целый перечень инструментов контроля за сохранностью рабочих мест на ОПЗ после приватизации. Об этом заявил новый и.о. директора ОПЗ Николай Парсентьев в интервью "РБК-Украина".

“Предприватизационная подготовка велась на протяжении 2020 года, пускай она и была несколько скорректирована карантинными ограничениями, введенными весной нынешнего года. Не так давно Кабмин вернул Фонду госимущества средства для подготовки к приватизации, потому есть все предпосылки для того, чтобы данный процесс активизировался. Советником по приватизации ОПЗ является известная международная компания Pericles Group Advisory, а аукцион предварительно планируется на 2021 год. На данный момент наша задача в рамках предприватизационной подготовки – обеспечивать его стабильную работу, повышать рентабельность и выполнять социальные обязательства, таким образом обеспечивая рост стоимости предприятия и интерес к нему со стороны потенциальных инвесторов. Согласен с мнением президента и правительства относительно того, что ответственный компетентный инвестор способен придать ОПЗ дополнительный импульс развития, что позволит увеличивать отчисления завода в бюджеты всех уровней и расширять социальный пакет для сотрудников предприятия”, – отметил Парсентьев.

По словам нового руководителя ОПЗ, завод не будет продан сомнительным структурам без опыта работы в сфере химпрома.

“У государства есть все инструменты контроля за сохранением рабочих мест после приватизации. Кроме того, существует позиция профсоюза ОПЗ, которая будет учтена при проведении приватизации. Опять-таки, завод не будет продан сомнительным структурам, имеющим непрозрачные источники происхождения капитала и никогда не работавшим в сфере химпрома. Над подготовкой к приватизации в координации работают Фонд госимущества, руководство ОПЗ, профильный советник, Кабмин, к данному вопросу прикован большой общественный интерес, что выступает дополнительным предохранителем от непрозрачной и неконкурентной приватизации. Новому собственнику не придется вкладываться в подготовку кадров для ОПЗ, потому растерять такой ценный ресурс ни один ответственный собственник не пожелает”, – заявил Парсентьев.

Одесский припортовый завод – одно из крупнейших госпредприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.

Теги: Одесса, Фонд госимущества, приватизация, Одесский припортовый завод, ОПЗ, Николай Парсентьев
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