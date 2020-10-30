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"Агро Газ Трейдинг" сообщил о производстве на Одесском припортовом 1 млн тонн удобрений за время работы с ним

Договор о сотрудничестве между Одесским припортовым заводом и "Агро Газ Трейдинг" будет действовать до конца 2020 года.

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ОПЗ и АГТ сотрудничают с августа прошлого года
ОПЗ и АГТ сотрудничают с августа прошлого года
Фото: opz.odessa.net

Одесский припортовый завод (ОПЗ) произвел более 1 млн тонн карбамида за 15 месяцев сотрудничества с компанией “Агро Газ Трейдинг” (АГТ). Об этом говорится в заявлении на сайте АГТ.

"Высококачественная продукция ОПЗ пользуется спросом в различных уголках мира, включая страны Евросоюза, Северной Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки. Валютные поступления от экспорта продукции ОПЗ вносят свой вклад в стабилизацию платежного баланса Украины и увеличения налоговых отчислений в бюджеты всех уровней”, – подчеркнули в "Агро Газ Трейдинг".

Управляющий партнер “Агро Газ Трейдинг” Александр Горбуненко добавил, что компания намерена нарастить производство.

Договор на поставку давальческого сырья между Одесским припортовым заводом и АГТ рассчитан до конца 2020 года.

Одесский припортовый завод – одно из крупнейших госпредприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.

Работа АО “Одесский припортовый завод” после 16 месяцев простоя возобновилась в августе прошлого года, когда компания "Агро Газ Трейдинг" стала поставщиком природного газа для предприятия, выиграв конкурс.

Теги: Украина, экспорт, приватизация, Одесский припортовый завод, ОПЗ, сотрудничество
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