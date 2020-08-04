Одесский припортовый завод обжалует решение суда о блокировке конкурса по отбору давальца – директор завода Синица

Одним из обязательных условий для участников на первом этапе конкурса стали наличие опыта по продаже минеральных удобрений за последние два года и возможность обеспечения ОПЗ газом, отметил и.о. главы правления и директора предприятия Николай Синица.

АО “Одесский припортовый завод” добивается отмены решения Хозяйственного суда Одесской области, запретившего предприятию совершать любые действия в рамках проведения конкурса по отбору давальца. Об этом в колонке для агентства “Интерфакс-Украина” заявил и.о. главы правления и директора предприятия Николай Синица.

“Ключевыми факторами для бесперебойной работы предприятия являются поставки газа и своевременный вывоз химической продукции. Поэтому одним из обязательных условий для участников на первом этапе конкурса стали наличие опыта по продаже минеральных удобрений за последние два года и возможность обеспечения ОПЗ газом. Эти требования существуют для того, чтобы сотрудничество с ОПЗ не стало первым опытом для компаний, которые раньше не работали в сфере продажи минеральных удобрений”, – написал Синица.

Он отметил, что ООО "Торговый дом "Сокар Украина" не выполнило требования отбора, так как не имеет необходимого опыта на рынке минеральных удобрений, и отказ в допуске к дальнейшим этапам отбора компания решила оспорить в судебном порядке, что привело к блокировке конкурса.

“Поэтому мы вынуждены временно приостановить проведение финального этапа конкурса, пока наша апелляционная жалоба будет рассмотрена, а предыдущее решение не будет отменено. Когда это произойдет, будет определен победитель, который станет стратегическим партнером для ОПЗ и будет способствовать дальнейшей результативной работе завода”, – заверил Синица.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.