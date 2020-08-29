Одесский припортовый завод продлил договор на переработку газа с действующим давальцем, чтобы избежать остановки

Решение о продлении контракта с нынешним давальцем было единственным, на которое правление имело право, учитывая имеющийся судебный запрет, и безальтернативным с точки зрения обеспечения стабильной работы завода, подчеркнули в компании.

Одесский припортовый завод вынужденно принял решение о продлении договора по переработке давальческого сырья с действующим поставщиком, чтобы избежать остановки производственного процесса, об этом идет речь в заявлении, опубликованном 28 августа на сайте компании.

"Правление акционерного общества "Одесский припортовый завод", чтобы избежать остановки производственного процесса, с 1 сентября 2020 приняло решение о продлении договора по переработке давальческого сырья действующей компанией-давальцем до момента определения победителя конкурса, но не более конца этого года. Решение правления было утверждено наблюдательным советом АО "ОПЗ". Определение нового поставщика давальческого сырья должно было состояться еще в июле, но это оказалось невозможным в связи с блокированием соответствующего конкурса, проведенного АО "ОПЗ" одним из участников", – сказано в сообщении.

Решение о продлении контракта с нынешним давальцем было единственным, на которое правление имело право, учитывая имеющийся судебный запрет, и безальтернативным с точки зрения обеспечения стабильной работы завода, подчеркнули в компании.

"Утвержденный наблюдательным советом АО "ОПЗ" порядок отбора компании-давальца предусматривает, что завод не имеет права проводить отбор нового давальца вне процедуры конкурса. Отметим, что достижение целей, которые сегодня стоят перед АО "ОПЗ" в виде улучшения финансовых и социальных показателей, модернизации предприятия и подготовки его к прозрачной приватизации лежит в плоскости обеспечения бесперебойного производственного процесса, что является безусловным приоритетом для руководства завода. Принимая решение о пролонгации договора с действующим поставщиком сырья, АО "ОПЗ" опиралось на три ключевых аспекта – интересы предприятия и государства, юридические ограничения работы завода и социальные обязательства перед трудовым коллективом", – отметили на ОПЗ.

Когда по результатам проведения нового конкурса будет заключен договор с новым поставщиком давальческого сырья, это станет безусловным основанием для расторжения в течение месяца договора с действующим давальцем, добавили в пресс-службе.

"Отметим, что по условиям пролонгации договора были улучшены условия сотрудничества. Так, с 1 сентября 2020-го цена за одну тонну аммиака будет составлять $41 и за одну тонну карбамида – $60", – сказано в сообщении.

"Одесский припортовый завод, вспоминая тот крайне трудоемкий и дорогостоящий процесс восстановления производственного процесса летом 2019-го, просто не имеет права быть остановленным. В нынешней ситуации мы приняли единственно допустимое для обеспечения продолжения работы завода решение о пролонгации контракта с действующим давальцем", – заявил и.о. председателя правления – директора АО "ОПЗ" Николай Синица.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.