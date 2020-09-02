Диверсификация расширит возможности для работы компании и в перспективе позволит снизить расходы и повысить общую рентабельность производства на “Одесском припортовом заводе”, отметил управляющий партнер АГТ Александр Горбуненко.

Компания “Агро Газ Трейдинг” планирует диверсифицировать пути закупки газа и реализации готовых минеральных удобрений в случае победы в конкурсе АО “Одесский припортовый завод” и заключения долгосрочного давальческого контракта. Об этом заявил управляющий партнер АГТ Александр Горбуненко в колонке “Игра вдолгую: Почему ОПЗ нужен новый давальческий контракт” для издания “Цензор.НЕТ”.

“Если нам удастся победить в новом конкурсе ОПЗ на поставку сырья, мы планируем диверсифицировать пути закупки газа. Мы сможем импортировать ресурс по прямым долгосрочным договорам, покупать у производителей на внутреннем рынке, а оставшееся приобретать в спотовом режиме на украинских и зарубежных биржах и хабах”, – написал Горбуненко.

Такая диверсификация расширит возможности для работы компании и в перспективе позволит снизить расходы и повысить общую рентабельность производства на ОПЗ, отметил он.

“Выход на прямых покупателей и участие в крупных тендерах за рубежом – второй пункт в нашем плане развития на год. Опять же, это дополнительная прибыль, новые бизнес-контакты и расширение присутствия украинского бизнеса за рубежом”, – объяснил управляющий партнер АГТ.

Перечисленные шаги сегодня недоступны для АГТ из-за ограничений, которые накладывает работа по нынешнему краткосрочному контракту. Компания не может заранее контрактовать поставки газа и участвовать в крупных международных тендерах, требующих долгосрочных гарантий работы, добавил Горбуненко.

По его словам, все положительные эффекты от действия долгосрочного контракта позволят существенно увеличить прибыль и самого ОПЗ, поскольку по условиям представленного в рамках конкурса контракта половину маржи от реализации готовой продукции получит завод.

Работа АО “Одесский припортовый завод” после 16 месяцев простоя возобновилась в августе прошлого года, когда компания АГТ стала давальцем природного газа для предприятия, выиграв конкурс. За год работы ОПЗ произвел 796,2 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.