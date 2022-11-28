ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

НАБУ нашло в больнице обвиняемого в недекларировании нардепа Волынца, его дело направили в суд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волынец сообщил 24 ноября, что перенес операцию и находится в больнице в Киеве
Волынец сообщил 24 ноября, что перенес операцию и находится в больнице в Киеве
Фото: Михайло Волинець / Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разыскали народного депутата, обвиняемого в недекларировании почти 1,79 млн грн.

Об этом 28 ноября в Facebook сообщил пресс-центр НАБУ.

"Его нашли в одной из больниц Киева и вручили обвинительный акт, который сегодня направлен в [Высший антикоррупционный суд] ВАКС для дальнейшего разбирательства. Это стало возможным благодаря осуществленным эффективным разыскным мероприятиям со стороны НАБУ и САП", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что нардепу сообщили о подозрении 17 ноября, но при этом не указали его имени.

"Он обвиняется во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год, а именно данных о доходах и автомобиле лица, с которым имел общий быт, а также факте пользования внедорожником сына", – подчеркнули в бюро.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid02Q38ekSyf55krtHMNBfeaCruHwFKZrqmnRSLvRALKFszV37zBpJmhPshiNsF6Y52Al

24 ноября НАБУ объявило о розыске депутата Верховной Рады IX созыва от "Батьківщини", главы независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, подозреваемого во внесении недостоверных данных в электронную декларацию о доходах за 2020 год  на сумму почти в 1,79 млн грн.

Волынец сообщил, что перенес операцию и находится в больнице в Киеве. Он отметил, что намерен встретиться с детективами НАБУ после выздоровления.

Контекст:

В мае САП подавала в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации квартиры Волынца как необоснованного актива и взыскании ее в доход государства (перед этим журналисты выяснили, что Волынец не указал в декларации за 2020 год источник происхождения почти 3 млн грн на покупку квартиры в Печерском районе Киева). ВАКС отказал в удовлетворении иска.

НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили Волынцу о подозрении 17 ноября. Прокуроры считают, что он не указал в декларации два автомобиля, которыми пользовался и которые принадлежат его близким родственникам, а также доход гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.

Теги: Верховная Рада, Украина, автомобили, ВО Батьківщина, розыск, доходы, Михаил Волынец, декларация, больница, активы, детективы, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, подозрение, САП, обвинительный акт, суд, ВАКС, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
Никитюк показала свое авто. Фото
Никитюк показала свое авто. Фото
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (468272)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (106839)
3
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (81946)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (66187)
5
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (56933)
6
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды (41777)
7
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (29231)
8
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео (27553)
 
 
 
 