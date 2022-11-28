НАБУ нашло в больнице обвиняемого в недекларировании нардепа Волынца, его дело направили в суд

Волынец сообщил 24 ноября, что перенес операцию и находится в больнице в Киеве Фото: Михайло Волинець / Facebook

Об этом 28 ноября в Facebook сообщил пресс-центр НАБУ.

"Его нашли в одной из больниц Киева и вручили обвинительный акт, который сегодня направлен в [Высший антикоррупционный суд] ВАКС для дальнейшего разбирательства. Это стало возможным благодаря осуществленным эффективным разыскным мероприятиям со стороны НАБУ и САП", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что нардепу сообщили о подозрении 17 ноября, но при этом не указали его имени.

"Он обвиняется во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год, а именно данных о доходах и автомобиле лица, с которым имел общий быт, а также факте пользования внедорожником сына", – подчеркнули в бюро.

24 ноября НАБУ объявило о розыске депутата Верховной Рады IX созыва от "Батьківщини", главы независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, подозреваемого во внесении недостоверных данных в электронную декларацию о доходах за 2020 год на сумму почти в 1,79 млн грн.

Волынец сообщил, что перенес операцию и находится в больнице в Киеве. Он отметил, что намерен встретиться с детективами НАБУ после выздоровления.