НАБУ нашло в больнице обвиняемого в недекларировании нардепа Волынца, его дело направили в суд

Об этом 28 ноября в Facebook сообщил пресс-центр НАБУ.
"Его нашли в одной из больниц Киева и вручили обвинительный акт, который сегодня направлен в [Высший антикоррупционный суд] ВАКС для дальнейшего разбирательства. Это стало возможным благодаря осуществленным эффективным разыскным мероприятиям со стороны НАБУ и САП", – говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что нардепу сообщили о подозрении 17 ноября, но при этом не указали его имени.
"Он обвиняется во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год, а именно данных о доходах и автомобиле лица, с которым имел общий быт, а также факте пользования внедорожником сына", – подчеркнули в бюро.
24 ноября НАБУ объявило о розыске депутата Верховной Рады IX созыва от "Батьківщини", главы независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, подозреваемого во внесении недостоверных данных в электронную декларацию о доходах за 2020 год на сумму почти в 1,79 млн грн.
Волынец сообщил, что перенес операцию и находится в больнице в Киеве. Он отметил, что намерен встретиться с детективами НАБУ после выздоровления.
В мае САП подавала в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации квартиры Волынца как необоснованного актива и взыскании ее в доход государства (перед этим журналисты выяснили, что Волынец не указал в декларации за 2020 год источник происхождения почти 3 млн грн на покупку квартиры в Печерском районе Киева). ВАКС отказал в удовлетворении иска.
НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили Волынцу о подозрении 17 ноября. Прокуроры считают, что он не указал в декларации два автомобиля, которыми пользовался и которые принадлежат его близким родственникам, а также доход гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.