ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Объявленный в розыск нардеп Волынец сообщил, что перенес операцию и находится в больнице

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волынец заявил, что о своем розыске "узнал из СМИ"
Волынец заявил, что о своем розыске "узнал из СМИ"
Фото: Михайло Волинець / Facebook

Народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец находится в одной из киевских больниц. Об этом он сообщил в Facebook 24 ноября.

Сегодня антикоррупционное бюро сообщило, что Волынец объявлен в розыск по подозрению во внесении недостоверных данных в декларацию. 17 ноября правоохранители информировали о предъявлении подозрения нардепу

Он заявил, что с 16 ноября госпитализирован и находится на больничном. 

"Нахожусь на лечении в медучреждении города Киева. Мне сделали операцию, но я на связи (насколько это технически возможно в сегодняшних условиях). Никто не вручал мне ни повестки, ни подозрения", – утверждает Волынец. 

Он пишет, что намерен встретиться с детективами НАБУ после выздоровления. 

"В целом трудно что-то комментировать, потому что не видел материалов дела. О том, что меня "объявили в розыск", сам узнал из средств массовой информации. Чуть позже будет лучше со связью – напишу подробнее", – добавил Волынец. 

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/pfbid0c7phgaRDtQpqgj7VfRRoKbVkUWNN6Jpp6r2UJ3bgfdxPszY9vZEfgGPBeHHzSoKml

Контекст:

В мае САП подавала в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации квартиры Волынца как необоснованного актива и взыскании ее в доход государства (перед этим журналисты выяснили, что Волынец не указал в декларации за 2020 год источник происхождения почти 3 млн грн на покупку квартиры в Печерском районе Киева). ВАКС отказал в удовлетворении иска.

17 ноября сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в недостоверном декларировании 1,7 млн грн. По данным следствия, он не указал в декларации два автомобиля, которыми пользовался и которые принадлежат его близким родственникам, а также доход гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: розыск, Михаил Волынец, больница, антикоррупционное бюро, лечение, НАБУ, подозрение, декларирование, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Воно свій перший крок не зробить,онука мамі не народить". Мага посвятил стихотврение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске
"Воно свій перший крок не зробить,онука мамі не народить". Мага посвятил стихотврение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Эта история о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Осадчая получила награду от Нацполиции
Осадчая получила награду от Нацполиции
Фронтмен группы "Без обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
Фронтмен группы "Без обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович покинул Украину. Фото за границей (225929)
2
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (148354)
3
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (63541)
4
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (62408)
5
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео (44441)
6
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением (38720)
7
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео (32500)
8
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото (31885)
 
 
 
 