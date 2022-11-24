Объявленный в розыск нардеп Волынец сообщил, что перенес операцию и находится в больнице

Сегодня антикоррупционное бюро сообщило, что Волынец объявлен в розыск по подозрению во внесении недостоверных данных в декларацию. 17 ноября правоохранители информировали о предъявлении подозрения нардепу.

Он заявил, что с 16 ноября госпитализирован и находится на больничном.

"Нахожусь на лечении в медучреждении города Киева. Мне сделали операцию, но я на связи (насколько это технически возможно в сегодняшних условиях). Никто не вручал мне ни повестки, ни подозрения", – утверждает Волынец.

Он пишет, что намерен встретиться с детективами НАБУ после выздоровления.

"В целом трудно что-то комментировать, потому что не видел материалов дела. О том, что меня "объявили в розыск", сам узнал из средств массовой информации. Чуть позже будет лучше со связью – напишу подробнее", – добавил Волынец.