Объявленный в розыск нардеп Волынец сообщил, что перенес операцию и находится в больнице

Сегодня антикоррупционное бюро сообщило, что Волынец объявлен в розыск по подозрению во внесении недостоверных данных в декларацию. 17 ноября правоохранители информировали о предъявлении подозрения нардепу.
Он заявил, что с 16 ноября госпитализирован и находится на больничном.
"Нахожусь на лечении в медучреждении города Киева. Мне сделали операцию, но я на связи (насколько это технически возможно в сегодняшних условиях). Никто не вручал мне ни повестки, ни подозрения", – утверждает Волынец.
Он пишет, что намерен встретиться с детективами НАБУ после выздоровления.
"В целом трудно что-то комментировать, потому что не видел материалов дела. О том, что меня "объявили в розыск", сам узнал из средств массовой информации. Чуть позже будет лучше со связью – напишу подробнее", – добавил Волынец.
В мае САП подавала в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации квартиры Волынца как необоснованного актива и взыскании ее в доход государства (перед этим журналисты выяснили, что Волынец не указал в декларации за 2020 год источник происхождения почти 3 млн грн на покупку квартиры в Печерском районе Киева). ВАКС отказал в удовлетворении иска.
17 ноября сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в недостоверном декларировании 1,7 млн грн. По данным следствия, он не указал в декларации два автомобиля, которыми пользовался и которые принадлежат его близким родственникам, а также доход гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.