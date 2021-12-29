Кабмин выделил 300 млн грн из резервного фонда на зарплаты шахтерам

Согласно документу, деньги на погашение задолженности перед шахтерами и обязательные платежи, связанные с выплатой зарплаты, будут выделены на безвозвратной основе из средств резервного фонда государственного бюджета.
До 30 декабря 2021 года Министерство финансов, Министерство экономики и Государственная казначейская служба должны предоставить отчет о выполнении распоряжения.
К началу ноября 2021 года долг по зарплате перед сотрудниками государственных шахт достигал, по информации главы Независимого профсоюза горняков, народного депутата от "Батьківщини" Михаила Волынца, 2,4 млрд грн. По его словам, ряд предприятий объявлял о намерении начать забастовку с требованием выплатить зарплаты.
1 ноября на погашение долга по зарплатам шахтерам Минэнерго перечислило 671 млн грн.
2 декабря 2021 года 90 работников шахты "Алмазная" в Доброполье Донецкой области заявили, что останутся в шахте до выплаты долгов по зарплате, сообщил Волынец.