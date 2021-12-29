Кабмин выделил 300 млн грн из резервного фонда на зарплаты шахтерам

Согласно документу, деньги на погашение задолженности перед шахтерами и обязательные платежи, связанные с выплатой зарплаты, будут выделены на безвозвратной основе из средств резервного фонда государственного бюджета.

Фото: kmu.gov.ua

До 30 декабря 2021 года Министерство финансов, Министерство экономики и Государственная казначейская служба должны предоставить отчет о выполнении распоряжения.