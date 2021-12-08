"Сидят на глубине 560 м". Во Львовской области горняки шахты "Червоноградская" продолжают подземный протест

Шестеро шахтеров были вынуждены подняться на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья Фото: Михайло Волинець / Facebook

"Ожидают выплаты задолженности по зарплате под землей. Для шахтеров наладили питание, они обеспечены едой, есть медсестра. Они сидят на глубине 530–560 м. Медсестра постоянно их посещает, проверяет состояние здоровья и загазованность шахты", – рассказал глава профсоюза.

По словам Валерия Бабия, 38 шахтерам предлагали продолжить протест на поверхности, однако они отказались.

В 15.00 глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил в Facebook, что шестеро шахтеров были вынуждены подняться на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья.

В связи с задолженностью протестуют также горняки первой смены шахт "Великомостовская", "Межиричанская", "Степная". Они отказались спускаться в шахту, сообщил Волынец.