"Сидят на глубине 560 м". Во Львовской области горняки шахты "Червоноградская" продолжают подземный протест

"Ожидают выплаты задолженности по зарплате под землей. Для шахтеров наладили питание, они обеспечены едой, есть медсестра. Они сидят на глубине 530–560 м. Медсестра постоянно их посещает, проверяет состояние здоровья и загазованность шахты", – рассказал глава профсоюза.
По словам Валерия Бабия, 38 шахтерам предлагали продолжить протест на поверхности, однако они отказались.
В 15.00 глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил в Facebook, что шестеро шахтеров были вынуждены подняться на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья.
В связи с задолженностью протестуют также горняки первой смены шахт "Великомостовская", "Межиричанская", "Степная". Они отказались спускаться в шахту, сообщил Волынец.
Зарплатный долг перед работниками ГП "Львовуголь" тянется с июля, по информации Волынца, и по состоянию на 7 декабря этого года составляет почти 376 млн грн.
1 ноября на погашение долга по зарплатам шахтерам Минэнерго перечислило 671 млн грн.