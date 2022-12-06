НАБУ сообщило о подозрении трем лицам, которые контролировали чиновников и расходы Одессы. Среди них Кауфман и Грановский, пишут СМИ

"6 декабря 2022 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем участникам преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления", – говорится в релизе.

В сообщении сказано, что следствие считает организаторами схемы бизнесмена и экс-нардепа IV созыва. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 (создание преступной организации и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Третий подозреваемый – их доверенное лицо, его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 369 (участие в преступной организации и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Имен подозреваемых в релизе не указывают. По данным "Интерфакс-Украина", бизнесмен и экс-нардеп – это Борис Кауфман и Александр Грановский, которых, как сообщали СМИ, накануне в Одессе задержали детективы.

"Следствием установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжение средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления", – сообщили в НАБУ.

Согласно релизу, меры пресечения подозреваемым еще не избрали – сейчас решается этот вопрос.