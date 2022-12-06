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НАБУ сообщило о подозрении трем лицам, которые контролировали чиновников и расходы Одессы. Среди них Кауфман и Грановский, пишут СМИ

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Подозреваемым еще не избрали меру пресечения
Подозреваемым еще не избрали меру пресечения
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении представителям преступной группы, которая контролировала чиновников Одесского городского совета. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба САП.

"6 декабря 2022 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем участникам преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления", – говорится в релизе. 

В сообщении сказано, что следствие считает организаторами схемы бизнесмена и экс-нардепа IV созыва. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 (создание преступной организации и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Третий подозреваемый – их доверенное лицо, его действия квалифицировали по  ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 369 (участие в преступной организации и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. 

Имен подозреваемых в релизе не указывают. По данным "Интерфакс-Украина", бизнесмен и экс-нардеп – это Борис Кауфман и Александр Грановский, которых, как сообщали СМИ, накануне в Одессе задержали детективы

"Следствием установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжение средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления", – сообщили в НАБУ. 

Согласно релизу, меры пресечения подозреваемым еще не избрали – сейчас решается этот вопрос. 

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02UzU9G25i1ZsZck6P18ztXXxCqH2kWeETQ3QtDxGLtSZnb4bFD8gc5HqUh3nxsL7Pl

Контекст:

Украинский Forbes внес Кауфмана в сотню самых богатых украинцев 2021 года, разместив его на 46-м месте с состоянием $220 млн. 

Forbes пишет, что 49-летний Кауфман является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления (отели "Бристоль" и "Лондонская" в Одессе), медиаактивы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец дистрибьюторской компании Tedis Ukraine.

Грановский и Кауфман – как отмечает издание, партнеры. Они управляют несколькими гостиницами через Vertex Hotel Group. По информации одесского издания УСИ на ноябрь 2020 года, бизнесмены контролируют также 75% Международного аэропорта Одесса. 

По информации СМИ, 5 декабря в городском совете Одессы (в том числе в кабинете мэра города Геннадия Труханова) провели обыскиОбыски связаны с делом Кауфмана, сообщало LB.ua. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, коррупция, бюджет, НАБУ, Александр Грановский, САП, Борис Кауфман, гостиница
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