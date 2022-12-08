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Кауфман вышел под залог, адвокаты заявили, что убеждены в его невиновности

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Украинский Forbes внес Кауфмана в сотню самых богатых украинцев 2021 года
Украинский Forbes внес Кауфмана в сотню самых богатых украинцев 2021 года
Фото: ukranews.com

Бизнесмен Борис Кауфман вышел под залог в размере 129 млн грн, пишут "Українські новини". По информации агентства, залог был внесен 7 декабря в 14.30 – сразу после решения, вынесенного Высшим антикоррупционным судом. Адвокаты сообщили, что бизнесмен отпущен из-под стражи и находится в Киеве.

"Как сообщает пресс-служба Бориса Кауфмана, адвокаты предпринимателя на сегодняшний день имеют только сообщения о подозрении от НАБУ. Впрочем, самих преступлений и фактов нарушений в подозрении не описано, а к трем вероятным эпизодам, о которых идет речь, Борис Кауфман не имеет никакого отношения. Адвокаты также отмечают, что в предоставленных следствием в Высший антикоррупционный суд материалах также нет фактических данных о совершении Борисом Кауфманом противоправных деяний. По их глубокому убеждению, все предъявленные обвинения абсолютно безосновательны и ничем не обоснованы", – сказано в сообщении агентства.

Контекст:

6 декабря сотрудники САП и НАБУ сообщили о подозрении трем лицам, которые, по данным следствия, контролировали чиновников Одесского городского совета и бюджетные расходы города. Известно, что речь идет о Кауфмане, его бизнес-партнере Александре Грановском (был депутатом Рады в 2002–2006 годах) и их доверенном лице. СМИ писали, что Кауфмана и Грановского детективы НАБУ задержали в Одессе 5 декабря

Украинский Forbes внес Кауфмана в сотню самых богатых украинцев 2021 года, разместив его на 46-м месте с состоянием $220 млн. 

Forbes пишет, что 49-летний Кауфман является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления (отели "Бристоль" и "Лондонская" в Одессе), медиаактивы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец дистрибьюторской компании Tedis Ukraine.

Борухович (Грановский) и Кауфман, как отмечает издание, управляют несколькими гостиницами через Vertex Hotel Group. По информации одесского издания УСИ на ноябрь 2020 года, бизнесмены контролируют также 75% Международного аэропорта Одесса. 

По информации СМИ, 5 декабря в городском совете Одессы (в том числе в кабинете Труханова) провели обыскиОбыски связаны с делом Кауфмана, сообщало LB.ua. 

Теги: обыск, следствие, залог, подозрение, адвокат, Борис Кауфман, суд, ВАКС
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