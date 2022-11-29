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КИЕВ

Кличко о застройке исторического центра Киева: Рушить уже построенные дома достаточно сложно

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Кличко заяви, что в историческом центре Киева нельзя построить здание выше 25 метров
Кличко заяви, что в историческом центре Киева нельзя построить здание выше 25 метров
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил "BBC News Україна" в интервью, которое было опубликовано 24 ноября, что власти столицы пытаются не допустить застройки в исторической части города.

"Ни в коем случае я не соглашаюсь с застройкой города, особенно исторического центра. В этом направлении мы приняли ряд документов и следим, чтобы исторический город не застраивался. Да, есть вопиющие случаи и скандальные. Мы, например, судимся уже много лет с домом-монстром на Подоле. Но разрушать дома, которые уже построены, тоже довольно сложно", – сказал мэр.

По его словам, были случаи, когда "безответственные люди под шумок, пока люди заняты делом защиты страны, пытаются что-то где-то быстро построить".

"Я обращался уже в правоохранительные органы, мы делаем все, что в наших силах по аннулированию документов. Наша общая задача – чтобы ничего незаконного в этот момент не было выстроено. Я считаю, что если человек сейчас нарушает такие вещи, то это сравнимо с мародерством. Одни люди сейчас делают все для победы, а другие занимаются черным бизнесом. Он нелегален, у него нет официальных оснований. Поэтому, да, случаи были, мы обращались к стражам порядка и следим за тем, чтобы этого не происходило", – объяснил Кличко.

Он также прокомментировал слова журналиста о том, что в последние годы на месте исторических зданий, которые якобы невозможно восстановить, появляются многоэтажки.

"Было бы неплохо, чтобы у нас изменилось законодательство и те люди, которые "прихватизировали" в 90-е годы разрушающиеся исторические дома, которые не восстанавливаются, и мы физически ничего не можем сделать, чтобы их заставили привести их в порядок. Потом там возникает или "хитрый" пожар, или он просто разрушается от времени, и владелец говорит: "Ну вот я же приватизировал, это мое частное имущество разрушено и я начинаю на его месте что-то строить", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что "в историческом центре есть нормы высотности, и невозможно ничего построить выше 25 метров".

"Это невозможно, потому что есть запрет. Разве что по отдельному разрешению Киевского градостроительного совета, который заседает и принимает совместное решение с представителями общества", – сказал мэр Киева.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, Виталий Кличко, пожар, строительство, застройка, история, мародеры, мэр
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