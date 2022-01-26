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"Сквер вместо застройки – это логично, а подозрение за это – абсурд". Алексей Гриценко прокомментировал визит правоохранителей к Поворознику

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Алексей Гриценко: Политическая война не имеет предела и никакой логики
Алексей Гриценко: Политическая война не имеет предела и никакой логики
Фото: Олексій Гриценко / Facebook

Вручение подозрения первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику за обустройство сквера на месте свалки и непредоставление согласия на застройку участка высотками – это абсурд, и центральная власть в данной ситуации действует в пользу застройщиков. С такой позицией в своем Facebook выступил общественный активист, советник мэра Киева Алексей Гриценко.

"Абсурд. Никогда не думал, что буду писать пост в защиту Поворозника. Ему вручили подозрение за – вдумайтесь – создание сквера вместо свалки на Сырце. В данном случае центральные власти действуют в пользу застройки возле метро "Сырец", и это очень не ок. Политическая война не имеет предела и никакой логики. Как и желание получить дивиденды ($$$) от строительства", – написал Гриценко.

Он напомнил, что участок, о котором идет речь, много лет назад был предоставлен в аренду СНБО. Срок аренды давно истек, и киевская власть решила не продлевать договор с СНБО, который за 10 лет, по словам Гриценко, довел участок до состояния свалки. На этом месте коммунальные службы города устроили сквер.

"Сквер вместо застройки и свалки – это ок и логично, а вот подозрение за это – это не ок и является абсурдом. Я даже не пишу о потенциальном транспортном коллапсе в этом месте в случае застройки. Меня реально удивляет абсурд при принятии решений. Если у ОП есть желание кого-то наказать за очевидные преступления, то я могу вам назвать с десяток незаконных застроек зеленых зон и водоемов и стоящих за этим чиновников. Берите расследуйте и сажайте", – посоветовал Гриценко.

https://www.facebook.com/grytsenko.alex/posts/10226993486253297

Контекст:

25 января Кличко сообщил, что спорный участок по улице Щусева был передан аппарату СНБО в постоянное использование в 2009 году, там планировали построить многоквартирные жилые дома, но до 2019 года строительство так и не началось. В связи с этим городская власть прекратила право постоянного пользования участком для СНБО и обустроила там сквер.

"Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть", – написал Кличко.

Теги: Киев, КГГА, Алексей Гриценко, строительство, застройка, Николай Поворозник
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