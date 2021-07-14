Алексей Гриценко: Банковая вместе с крупными владельцами МАФов организовала сбор подписей за отставку Кличко

"По моей информации, крупные "МАФовики" вместе с ОП организуют сбор подписей за отставку [мэра Киева Виталия] Кличко. Неудачно, кстати, собирают (200 подписей за несколько недель). Волнует цинизм ОП, который пролоббировал человека на должность заместителя председателя КГГА, отвечающего именно за МАФы. Речь об Алексее Кулебе. И именно он подготовил эту реформу (за это респект). А теперь Офис выступил против. Называет это наступлением на предпринимательство", – описал ситуацию Гриценко.

Он убежден, что в Киеве нужно сокращать количество киосков.

"Если отбросить шутки, то в нормальном европейском городе МАФов вообще не должно быть за редким исключением и с красивым видом (кофе, хот-доги передвижные). Я вырос на "Харьке" и каждая поездка в школу и обратно через многочисленные киоски или на Харьковской, или на Дарнице – это было испытание", – написал исполнительный директор "Центра развития городов".