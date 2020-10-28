В Киеве у станции метро автобус снес МАФ, есть погибший и пострадавшие

Киевские правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса возле станции метро "Выдубичи", в результате которого погиб один человек, двое получили телесные повреждения.

Сегодня возле станции метро "Выдубичи" в Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева на своей странице в Facebook.

Информация о происшествии поступила в полицию около 19.00.

На вызов выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

"По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ, в результате чего травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия. Правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП", – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация произошедшему.

По данным портала "Киев Оперативный", в результате ДТП погиб мужчина 1977 года рождения, две женщины 1963 и 1979 годов рождения получили травмы и были госпитализированы.



