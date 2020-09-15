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Кличко открыл в Киеве на Оболони сквер с фонтаном, который восстановили при демонтаже МАФов

В следующем году в Киеве запланировано начало строительства пешеходного мостика с Оболонской набережной на остров Оболонский, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко: До этого площадь была загромождена МАФами. Мы их убрали. Восстановили фонтан, который был закрыт "архитектурными сооружениями"
Кличко: До этого площадь была загромождена МАФами. Мы их убрали. Восстановили фонтан, который был закрыт "архитектурными сооружениями"
Фото: klichko.org

Киевский городской голова Виталий Кличко опубликовал в своем Facebook видео открытия сквера с фонтаном на Оболони.

"Друзья! Открыли после реконструкции сквер на Оболонской площади, 6 – рядом с метро "Оболонь". До этого площадь была загромождена МАФами. Мы их убрали. Восстановили фонтан, который был закрыт "архитектурными сооружениями". Теперь фонтан является изюминкой нового сквера. А вечером будет радовать оболонцев свето-музыкальными композициями", – написал он.

На видео Кличко рассказал, что фонтан нашли после демонтажа МАФов и многие жители уже не помнят, что он был на этом месте в 90-е годы.

Мэр Киева написал, что в сквере установили современные скамейки и урны, высадили новые деревья и кусты, обустроили дорожки с ФЭМ, заменили старое освещение на современное, а также обустроили полив газонов и установили систему видеонаблюдения.

"В следующем году сделаем для оболонцев еще один интересный объект – начнем строительство пешеходного мостика с Оболонской набережной на остров Оболонский. Осуществим также благоустройство на острове", – отметил он.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2749772948574574

Теги: Киев, Виталий Кличко, Оболонь, МАФ
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