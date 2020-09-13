В Киеве прошла акция солидарности с белорусами. Фоторепортаж
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Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
На Майдане Незалежности в Киеве 13 сентября провели акцию в поддержку протестующих в Беларуси, в ней приняли участие около 50 человек, сообщает Общественное. Участники акции держали флаги и плакаты, скандировали: "Жыве Беларусь", "Уходи" и "Лукашенко в автозак", а также пели песни группы "Ляпис Трубецкой". Также участники развернули большой бело-красно-белый флаг, который в Беларуси используют во время протестов.
В министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что общая численность участников 12 протестных акций, которые прошли в пяти регионах страны 12 сентября, не превысила 1,7 тыс. человек. При этом издание TUT.BY оценило число участников только одного женского марша в Минске в 10 тыс. человек.→
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