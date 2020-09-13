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В Киеве прошла акция солидарности с белорусами. Фоторепортаж

Сегодня 16.31

На Майдане Незалежности в Киеве 13 сентября провели акцию в поддержку протестующих в Беларуси, в ней приняли участие около 50 человек, сообщает Общественное. Участники акции держали флаги и плакаты, скандировали: "Жыве Беларусь", "Уходи" и "Лукашенко в автозак", а также пели песни группы "Ляпис Трубецкой". Также участники развернули большой бело-красно-белый флаг, который в Беларуси используют во время протестов.

Теги: Киев, Беларусь, акция, протесты в Беларуси
 

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