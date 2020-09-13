В Киеве прошла акция солидарности с белорусами. Фоторепортаж

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В министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что общая численность участников 12 протестных акций, которые прошли в пяти регионах страны 12 сентября, не превысила 1,7 тыс. человек. При этом издание TUT.BY оценило число участников только одного женского марша в Минске в 10 тыс. человек.