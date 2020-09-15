В Киеве на Андреевском спуске во второй раз прошел "Булгаков-FEST"

13 сентября ежегоднный фестиваль городской культуры "Булгаков-FEST" из-за карантина провели в усеченном формате и с онлайн-трансляцией.

В Киеве прошел ежегодный фестиваль городской культуры "Булгаков-FEST", его 13 сентября с учетом всех карантинных ограничений и с онлайн-трансляцией провел фонд Владислава Трубицына "Культурные новации" вместе с Домом-музеем Михаила Булгакова, пишут "Українські новини".

"К сожалению, в этом году невозможно было планировать и проводить масштабный фестиваль городской культуры, как это было в прошлом году, с явкой около 50 тыс. чел. Впрочем, мы успели сделать по крайней мере усеченную версию фестиваля именно в канун перехода Киева в "оранжевую" зону. Надеюсь, в следующем году мы сделаем прививки городской культуры, что повлечет массовый культурный иммунитет на последующие годы", – отметил Трубицын.

Организаторы презентовали новый дизайн-код и интерактивную платформу музея, их разработали компании Lliwell и Seventeam на волонтерских началах.

На фестивале выступила оперная певица, заслуженная артистка Украины Елена Гончарук, она исполнила монооперу Франсиса Пуленка по драме Жана Кокто "Человеческий голос", а завершил вечер музыкальный коллектив "Нумер 482".

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: пресс-служба фонда "Культурные новации" Фото: пресс-служба фонда "Культурные новации" Фото: пресс-служба фонда "Культурные новации" Фото: пресс-служба фонда "Культурные новации" Фото: пресс-служба фонда "Культурные новации"

Впервые фестиваль городской культуры "Булгаков-FEST" состоялся 13–14 сентября 2019 года. В прошлом году фестиваль посетило около 50 тыс. человек, а завершился он гала-концертом с участием музыкальных коллективов "Лиловый", "Лама" и "Танок на майдані Конго" (ТНМК).