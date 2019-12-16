В Доме-музее Булгакова прошел благотворительный аукцион

Из 120 лотов были проданы 76, все вырученные деньги направлены на нужды Музея Булгакова.

14 декабря в Киеве на Андреевском спуске, 13а прошел "Благотворительный аукцион у Булгакова", сообщают "Українські новини". Частные коллекционеры Киева по просьбе инициатора аукциона – основателя фонда "Культурные новации" Владислава Трубицына – предоставили антиквариат из своих коллекций, около трети лотов принадлежали Трубицыну.

На торги выставили раритетные книги, картины известных мастеров Киевской школы, прикладное искусство, предметы киевской старины и другое. Агентство сообщает, что еще до аукциона часть лотов просили снять с торгов в свою пользу известные коллекционеры.

Из 120 лотов были проданы 76, все вырученные деньги направлены на нужды Музея Булгакова. Зданию музея 130 лет, оно требует замены части фундамента, ремонта крыльца и чердака.

"Я хочу начать новую традицию социально ответственного меценатства, при которой все памятники истории, культуры и архитектуры будут защищены от уничтожения, за ними будут закреплены добровольные кураторы. Мы должны сохранить то историческое наследие, которое делает нашу культурную традицию целостной, полной и основательной. Только она дает связь поколений и объединяет нас общими коллективными ценностями, философией и интересами", – заявил Трубицин.

7 декабря в Доме-музее Булгакова на Андреевском спуске открылась предаукционная выставка антиквариата.