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КИЕВ

В Доме-музее Булгакова прошел благотворительный аукцион

Из 120 лотов были проданы 76, все вырученные деньги направлены на нужды Музея Булгакова.

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На торги выставили раритетные книги, картины известных мастеров Киевской школы, прикладное искусство, предметы киевской старины и другие предметы
На торги выставили раритетные книги, картины известных мастеров Киевской школы, прикладное искусство, предметы киевской старины и другие предметы
Фото: ukranews.com

14 декабря в Киеве на Андреевском спуске, 13а прошел "Благотворительный аукцион у Булгакова", сообщают "Українські новини". Частные коллекционеры Киева по просьбе инициатора аукциона – основателя фонда "Культурные новации" Владислава Трубицына – предоставили антиквариат из своих коллекций, около трети лотов принадлежали Трубицыну. 

На торги выставили раритетные книги, картины известных мастеров Киевской школы, прикладное искусство, предметы киевской старины и другое. Агентство сообщает, что еще до аукциона часть лотов просили снять с торгов в свою пользу известные коллекционеры. 

Из 120 лотов были проданы 76, все вырученные деньги направлены на нужды Музея Булгакова. Зданию музея 130 лет, оно требует замены части фундамента, ремонта крыльца и чердака.

"Я хочу начать новую традицию социально ответственного меценатства, при которой все памятники истории, культуры и архитектуры будут защищены от уничтожения, за ними будут закреплены добровольные кураторы. Мы должны сохранить то историческое наследие, которое делает нашу культурную традицию целостной, полной и основательной. Только она дает связь поколений и объединяет нас общими коллективными ценностями, философией и интересами", – заявил Трубицин.

7 декабря в Доме-музее Булгакова на Андреевском спуске открылась предаукционная выставка антиквариата.

Теги: Киев, искусство, антиквариат, аукцион, Михаил Булгаков, музей
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