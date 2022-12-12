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Мэры призывают доработать реформу градостроительства, депутат от "Слуги народа" высказался за переговоры по законопроекту №5655

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Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон в сфере строительства
Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон в сфере строительства
Фото: depositphotos.com

Мэры украинских городов просят народных депутатов не голосовать завтра за законопроект №5655, а доработать документ с участием общественности и местных властей. Такую позицию от имени руководителей территориальных громад высказал в своем Facebook мэр Чорткова Владимир Шматько. Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал в Facebook коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за изменение системы градостроительства.

"На этой неделе в Верховной Раде Украины будет рассматриваться законопроект №5655 об изменении системы градостроительства в целом. Как городской голова Черткова обращаюсь к депутатам ВРУ не голосовать завтра и отправить на доработку. Вместе со Всеукраинской ассоциацией объединенных территориальных громад и Ассоциацией городов Украины доработать и проголосовать с сохранением и усилением полномочий местного самоуправления. Не останавливайте децентрализацию в градостроительстве!" – заявил Шматько.

Мэр Чорткова подчеркнул, что реформа в сфере строительства нужна. Ее задача – ликвидировать коррупцию в отрасли, минимизировать контакты с чиновниками и ввести больше электронных услуг. Вместе с тем предложенная редакция законопроекта №5655, по его словам, содержит целый ряд сомнительных положений. В частности, предполагается монопольный допуск исключительно "своих" строителей на рынок. Контроль и надзор местного самоуправления уничтожаются, а вместо этого создаются частные органы контроля, которым передают все полномочия без всякой ответственности. Монопольный центральный орган сможет останавливать любое строительство без последствий, и в то же время создаются условия для самовольного строительства, без оформления права собственности на земельные участки.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02LY7qwvSSM6J5Bskixsi2V9HDLt1iukuF2YWcMvB778HomFThjq42Dt6CPa6txTpBl&id=100005324195782

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за законопроект №5655.

"Нельзя делать реформы из-за давления и ломая через колено стейкхолдеров. Ошибочно жить в парадигме "все мэры – коррупционеры". Также ошибочно жить в парадигме, что все, кто занимается вопросами градостроительства в парламенте, являются "строительной мафией". Главная проблема данного законопроекта в отсутствии диалога между сторонами, в отсутствии желания слышать другую сторону. Вместо того чтобы тратить ресурсы на взаимный хейт, давление и медийные кампании, стоит сесть и прозрачным способом найти решение. Пока качественного диалога между центральной и местной властью вокруг этого проекта нет", – заявил Безгин.

https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/pfbid02x7rxojfZkG4PoTG13cM9s5Q7fQnxhthgmkgjQNZSEno4jAi9J7CwtFUcaQmFWnGcl

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

Законопроект №5655 готовится к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде.

Теги: Верховная Рада, коррупция, самоуправление, строительство, децентрализация, застройка, законопроект, реформа, Виталий Безгин
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